Brian Sarmiento fue el eliminado de "Gran Hermano" tras perder el versus con Yipio: su increíble reacción

Este lunes por la noche, "Gran Hermano" vivió una nueva gala de eliminación. El público tuvo la última palabra. El versus decisivo fue entre Brian Sarmiento y Yipio. Tras la votación, el exfutbolista se convirtió en el nuevo eliminado de la casa. Sol Abraham, Franco Zunino y Danelik Galazán se salvaron y siguen en competencia. La noche dejó momentos de tensión y sorpresa.

La gala comenzó con la conducción de Santiago del Moro, que fue desgranando los salvados uno por uno. Franco Zunino fue el primero en escuchar su nombre. El público decidió que se quedara una semana más. Danelik Galazán fue la segunda salvada. La joven trans tucumana respiró aliviada. Sol Abraham también se salvó. La placa se fue achicando hasta quedar con dos nombres: Brian Sarmiento y Yipio. El versus estaba servido.

El momento más tenso de la noche llegó cuando Del Moro anunció que el eliminado era Brian Sarmiento. El exfutbolista, que venía generando polémica desde su ingreso, recibió la noticia con cara de incredulidad. Sus compañeros lo abrazaron. Algunos lloraron. Otros, como Yipio, no ocultaron una sonrisa de alivio. La casa se dividió entre los que festejaban callados y los que lamentaban la salida de un jugador fuerte.

Brian Sarmiento se va con un saldo polémico. Durante su estadía, protagonizó cruces memorables. Se enfrentó a Yipio, a Pincoya y a varios otros participantes. También generó controversia afuera con declaraciones sobre sus compañeras. Su juego frontal y sin filtros le ganó tanto fans como detractores. Pero anoche, el público dijo basta. La eliminación fue contundente. Las redes explotaron con memes y comentarios. Unos festejaron. Otros se quejaron. Como siempre.

Con la salida de Brian, la casa queda con 17 participantes en carrera. La lista incluye a Sol Abraham, Franco Zunino, Lolo Poggio, Yanina Zilli, Tamara Paganini, Danelik, entre otros. La competencia sigue abierta. Nadie tiene asegurado nada.

Qué pasa en la casa de "Gran Hermano" tras la eliminación de Brian Sarmiento

La eliminación de Brian Sarmiento marca un antes y un después en esta edición de "Gran Hermano". El exfutbolista era uno de los personajes más odiados y también más queridos. Su estilo agresivo generaba rating y polémica. Pero el público decidió que ya estaba. Yipio, su rival directa, sigue adentro. Ahora, la pregunta es qué pasará con el equilibrio de la casa.

Sin Brian, las alianzas pueden cambiar. Los conflictos, también. La producción pierde a un generador de contenido, pero gana en imprevisibilidad. Los que quedan tendrán que mostrar más que nunca. La noche del lunes fue un baldazo de agua fría para unos, y un respiro para otros. Así es el juego. Así es la tele. Y el público, como siempre, tiene la última palabra.