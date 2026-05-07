Gime Accardi recordó la drástica decisión que tomó tras separarse de Nico Vázquez: "Nunca más prendí la tele y me refugié en..."

Gimena Accardi recordó la drástica decisión que tomó cuando se separó de Nico Vázquez para alejarse del escándalo mediático que representó poner punto final a una de las relaciones más famosas del espectáculo argentino. La actriz relató la angustia que sintió en aquel entonces y cómo su círculo íntimo de amigas la ayudó a sobrepasar la situación.

"Yo apagué todo sinceramente. Pasó el tiempo, ya casi un año, y pudimos divertirnos. Yo creo que el humor también te salva de esas situaciones", analizó la actriz con retrospectiva en "Otro día perdido" (El Trece).

Gime Accardi tiene en claro lo que le hace bien y de lo que se aleja.

Fue entonces cuando Gimena recordó la tajante pero eficiente práctica que la ayudó a no verse influida por las repercusiones mediáticas: "En ese momento particularmente nunca más prendí la tele, cerré todas las redes sociales y me refugié en mi casa con mis amigas. Preferí no verlo por mi salud mental, porque sabía que si lo veía me iba a arruinar y en ese sentido soy una persona con mucho análisis y conozco mis límites, debilidades y sé lo que me duele. Tardo mucho en recomponer ese dolor".

Por otra parte, Gime Accardi recordó el derrumbe que vivió en Miami cuando estaban alojados en el hotel que quedó des truido. "Soy una persona religiosa, pero no supercatólica. Creo que hay algo. Y la verdad, me han pasado cosas que me lo corroboran mucho, sobre todo desde la muerte de mi vieja, cuando yo tenía 18, y conexiones que me demuestran que están acá de algún otro modo. Creo que ella nos salvó".