Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

FARÁNDULA

Gime Accardi recordó la drástica decisión que tomó tras separarse de Nico Vázquez: "Nunca más prendí la tele y me refugié en..."

En entrevista con Mario Pergolini en "Otro día perdido", la actriz recordó la tajante pero eficiente práctica que la ayudó a sobrellevar las repercusiones mediáticas por su ruptura con el protagonista de "Rocky". ¡Mirá qué dijo!

Gimena Accardi recordó la drástica decisión que tomó cuando se separó de Nico Vázquez para alejarse del escándalo mediático que representó poner punto final a una de las relaciones más famosas del espectáculo argentino. La actriz relató la angustia que sintió en aquel entonces y cómo su círculo íntimo de amigas la ayudó a sobrepasar la situación. 

"Yo apagué todo sinceramente. Pasó el tiempo, ya casi un año, y pudimos divertirnos. Yo creo que el humor también te salva de esas situaciones", analizó la actriz con retrospectiva en "Otro día perdido" (El Trece).

Gime Accardi tiene en claro lo que le hace bien y de lo que se aleja.&nbsp;
Gime Accardi tiene en claro lo que le hace bien y de lo que se aleja. 

Fue entonces cuando Gimena recordó la tajante pero eficiente práctica que la ayudó a no verse influida por las repercusiones mediáticas: "En ese momento particularmente nunca más prendí la tele, cerré todas las redes sociales y me refugié en mi casa con mis amigas. Preferí no verlo por mi salud mental, porque sabía que si lo veía me iba a arruinar y en ese sentido soy una persona con mucho análisis y conozco mis límites, debilidades y sé lo que me duele. Tardo mucho en recomponer ese dolor"

Por otra parte, Gime Accardi recordó el derrumbe que vivió en Miami cuando estaban alojados en el hotel que quedó des truido. "Soy una persona religiosa, pero no supercatólica. Creo que hay algo. Y la verdad, me han pasado cosas que me lo corroboran mucho, sobre todo desde la muerte de mi vieja, cuando yo tenía 18, y conexiones que me demuestran que están acá de algún otro modo. Creo que ella nos salvó".  

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad
Noticias

¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad

3
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

4
"¿Cómo te vas a reír de una jubilada?": polémica viral entre Coscu y Galperin
Noticias

"¿Cómo te vas a reír de una jubilada?": polémica viral entre Coscu y Galperin

5
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

Últimas noticias de Gimena Accardi