"Gran Hermano Generación Dorada": qué participantes están nominados y enfrentarán la placa negativa

Luego de la dolorosa salida de Yipio, "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe) tuvo nueva gala de nominación. Visiblemente angustiados por las malas noticias que vienen recibiendo últimamente, los "hermanitos" debieron pasar por el confesionario para nominar en vivo. Al final del programa se conformó la nueva placa de nominados, que será negativa y oculta por primera vez en lo que va de la nueva edición del reality.

En el programa anterior, Titi se convirtió en la nueva líder de la semana. La jugadora utilizó los beneficios a su favor y decidió quitarles la posibilidad de nominar a Emanuel y Cinzia. Por el contrario, le otorgó el voto 3, 2, 1 a Lolo y Manuel, sus compañeros de equipo.

Así votaron los participantes de "Gran Hermano Generación Dorada"

Pincoya: Daniela (2) y Tamara (1)

Zilli: Luana (2) y Tamara (1)

Gladys "La Bomba": Juanicar (1) y Luana (1)

Danelik (votos anulados por Nazareno): Tamara (2) y Juanicar (1)

Daniela: Emanuel (2) y Cinzia (1)

Lolo: Emanuel (3), Danelik (2) y Cinzia (1)

Luana: Danelik (2) y Daniela (1)

Eduardo: Zunino (2) y Danelik (1)

Manuel: Danelik (3), Cinzia (2) y Luana (1)

Tamara: Zunino (2) y Luana (1)

Zunino (espontánea invalidada): Yipio (3) y Titi (2)

Grecia: Emanuel (2) y Danelik (1)

Juanicar: Danelik (2) y Cinzia (1)

Titi: Emanuel (2) y Cinzia (1)

Quiénes quedaron nominados en "Gran Hermano Generación Dorada"

La placa de nominados quedó conformada de la siguiente forma: Danelik, Emanuel, Cinzia, Luana, Zunino y Daniela.