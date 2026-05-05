El difícil momento de Manuel de "Gran Hermano" y su familia por la muerte de su perra Ámbar: "Espero que..."

En medio de la tensión que atraviesa la casa de "Gran Hermano: Generación Dorada" tras la salida de Nazareno Pompei, se conoció una noticia que golpea de lleno a uno de los jugadores. En las últimas horas, la familia de Manuel Ibero confirmó la muerte de Ámbar, su perrita.

Este martes, el entorno del exnovio de Zoe Bogach decidió hacer pública la partida con una sentida publicación en redes. "Hoy nos toca afrontar un momento que nunca creímos afrontar. Nos toca despedirte, Ámbar. Gracias por tanto amor, por cada momento y por ser parte de nuestra vida. Espero que nos volvamos a encontrar en todas nuestras vidas mi chanchita hermosa", escribieron, reflejando la angustia que atraviesan.

Quienes siguen a Manu en su cuenta de Instagram y observan su paso por la casa saben el lugar central que ocupaba Ámbar en su vida. Incluso, uno de los posteos fijados en su cuenta de Instagram está dedicado a ella. "Post en honor a mi mejor amiga y la más mimada de la familia, que desde que llegó mejoró la vida. Te amo Ámbar", expresa.

Por ahora, no hay confirmación sobre si la producción de "Gran Hermano" le comunicó la noticia al joven dentro del aislamiento. En este contexto, crece la incertidumbre y sus fans no descartan que, de saberlo, la pérdida pueda influir en su ánimo y en su desempeño dentro del juego.

La familia de Manuel de "Gran Hermano" confirmó la muerte de su perrita Ámbar. (Foto: Instagram/ @manuiberod).

Cabe recordar que el formato solo rompe el encierro ante la muerte de un familiar directo, como ocurrió con Daniela De Lucía, quien fue informada por el fallecimiento de su padre. A diferencia del caso de Martina Pereyra, cuya familia optó por no comunicar la partida de su abuela hasta su salida de la competencia.