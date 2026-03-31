Brian Sarmiento y Manuel de "Gran Hermano" se cruzaron con empujones e insultos: "¿Sos o te hacés?"

La casa de "Gran Hermano: Generación Dorada" está más encendida que nunca y los cruces entre los participantes son moneda corriente. Luego de la fuerte pelea entre Andrea del Boca y Sol Abraham, este martes Brian Sarmiento y Manuel Ibero protagonizaron un tenso enfrentamiento con empujones e insultos.

Todo ocurrió en el marco de la prueba del líder, uno de los desafíos más importantes del reality de Telefe. Quien logra imponerse obtiene inmunidad ante la nominación, la posibilidad de salvar a un compañero y la facultad de fulminar a dos jugadores, lo que eleva la presión al máximo.

Durante la prueba, las cámaras captaron a los concursantes buscando en cada rincón de la casa. Entre corridas y movimientos desesperados, revolvían cajones, sillones y almohadones en busca de sobres negros, en lo que parecía ser parte de la consigna.

Al tratarse de una dinámica individual, el clima se volvió un "sálvese quien pueda". Cada uno intentaba sacar ventaja y cumplir la misión antes que el resto, lo que derivó en roces constantes y situaciones límite.

Manuel se cruzó con Brian en "Gran Hermano".

En ese contexto, Sarmiento estalló contra Ibero y lo acusó de haberlo empujado. "¿Qué haces bol***? ¿Sos pel*** o te hacés? ¿Qué venís a empujar? Paj*** de mi***", lanzó el exfutbolista, visiblemente enojado, en el video que compartió la cuenta "Mundo Famosos" en Instagram.

Por su parte, el modelo minimizó el episodio y siguió concentrado en la prueba. Sin embargo, desde lejos le respondió: "Sí, hace el showcito", disparó, dejando entrever que no le creía. Y redobló la apuesta: "Pero si vos quisiste ventajear".

La situación no pasó a mayores, ya que el peso del desafío terminó imponiéndose y ambos siguieron enfocados en la competencia. Sin embargo, la casa está completamente dividida y el clima es cada vez más tenso, con conflictos que surgen a cada momento y una convivencia que parece estar siempre al borde del estallido.