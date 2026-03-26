Terrible pelea de Pincoya y Brian Sarmiento en "Gran Hermano Generación Dorada": "Cuando vas, yo ya..."

La casa de Gran Hermano Generación Dorada volvió a explotar. El miércoles pasado, Pincoya y Brian Sarmiento protagonizaron un fuerte cruce que dejó expuestas tensiones acumuladas.

Todo se desató después de que Martín Rodríguez utilizara la fulminante contra la participante chilena, Lola Tomaszeuski y Juanicar, una jugada que sacudió por completo la dinámica interna.

El cara a cara que encendió la casa

El conflicto escaló cuando el exfutbolista cuestionó la actitud de la chilena. Lejos de esquivar el enfrentamiento, Pincoya respondió con firmeza y sin filtros: "Si eres una perseguida, ese no es mi problema. Yo no soy weona, estoy contando algo".

Brian Sarmiento intentó bajar el tono, pero también marcó su incomodidad: "Te estoy preguntando bien. ¿Por qué te la agarrás conmigo?". Sin embargo, la respuesta de Pincoya terminó por desatar la tensión máxima: "Cuando vas, yo ya fui y vine. No te hagas, lo que menos tengo es paciencia"

Posturas firmes en un juego cada vez más caliente

Tras la jugada de Martín Rodríguez, Pincoya dejó clara su posición dentro de la casa y marcó diferencias con el resto de los participantes. "Yo no soy como el resto"

La frase no solo evidenció su personalidad fuerte, sino también su decisión de no alinearse con ninguna estrategia dominante.

Filtración, polémica y corte en vivo

El escándalo creció aún más cuando la chilena habló desde la cabina de streaming con sus seguidores y lanzó una información inesperada: "No sé si se podrá contar o no, pero me enteré que la Mavinga se va".

La reacción fue inmediata: la producción cortó la transmisión, generando aún más misterio dentro del reality. Minutos después, el conductor Santiago del Moro confirmó en sus redes sociales que un participante abandonará la casa, alimentando las especulaciones.

Tensión, estrategia y una casa al límite

El cruce entre Pincoya y Brian Sarmiento dejó en claro que Gran Hermano Generación Dorada atraviesa uno de sus momentos más intensos. Las alianzas tambalean, las diferencias se profundizan y cada palabra pesa más que nunca.

Con conflictos abiertos, filtraciones inesperadas y jugadores cada vez más expuestos, el reality entra en una etapa decisiva donde todo puede cambiar de un momento a otro.