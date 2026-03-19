La polémica frase del hijo de Maxi López que generó debate tras la eliminación de su padre de "MasterChef Celebrity"

La salida de Maxi López de MasterChef Celebrity no pasó desapercibida. Tras quedar fuera de la competencia, el exfutbolista compartió un mensaje en redes donde hizo un balance de su experiencia y agradeció el apoyo recibido durante el reality que se emite por Telefe.

¿Qué fue lo que dijo Maxi López?

"Hasta acá llegó mi paso por Masterchef Argentina. Me llevo todo lo compartido con mis compañeros, disfruté y me divertí mucho durante las grabaciones", escribió junto a varias fotos del ciclo.

Luego, sumó una reflexión sobre el desafío que significó su participación:

"Fue un reto muy grande volver a Argentina y empezar a cocinar, pero llegué más lejos de lo que me imaginé".

Por último, cerró con un mensaje de gratitud:

"Gracias a todos por el apoyo y el cariño que me hicieron llegar. Los quiero".

El comentario de Valentino que encendió las redes

Una frase breve que se volvió viral

Entre los cientos de mensajes que recibió el exjugador, hubo uno que captó toda la atención: el de su hijo Valentino López, quien expresó sin filtro su postura.

"Nos robaron. Vamos, pa", escribió el adolescente, generando una ola de reacciones inmediatas.

Muchos usuarios coincidieron con su mirada y lo apoyaron con distintos comentarios:

"Sí, Valu, era tu papi e Ian", "Mal, pero si ganaba él, iban a decir que tu mamá metió mano", "Ya ganaron con la hermosa familia que tienen", "Tu papá ya ganó porque el público lo ama", "Vamos el Presidente".

Lejos de polemizar, Máxi López respondió con una frase que buscó bajar el tono:

"Se gana y se pierde, hijo. Siempre para adelante".

El descargo de Valentino López y la respuesta de Maxi

La emoción de Wanda Nara en la despedida

Un momento íntimo que conmovió a todos

La eliminación también dejó uno de los momentos más sensibles del programa. Wanda Nara, visiblemente emocionada, le dedicó palabras a su ex pareja durante la despedida.

"Bueno, Maxi, la verdad que muchas veces dije ‘uy, si esto sale mal me va a odiar para siempre. O sea, no va a haber una segunda oportunidad en esta relación que tenemos ahora'", expresó.

Luego, destacó el presente familiar que lograron construir:

"Estoy muy contenta de que estés acá, por los chicos también, que disfrutaron mucho tenerte".

En su discurso, también hizo referencia a su rol como padre:

"Yo sé que también luchabas con los dichos de la gente por tus chiquititos que están en el exterior, pero también acá tenías tres adolescentes que te pudieron disfrutar".

Y agregó, repasando su historia en común:

"Vivimos casi toda la vida de ellos en países diferentes y, a pesar de las cosas que se dijeron, siempre fuiste un papá presente, a pesar de la distancia".

Un vínculo que se fortaleció con el tiempo

Palabras que reflejan una relación reconstruida

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Wanda recordó un episodio personal:

"En mi momento más difícil estuviste", dijo, en alusión a su enfermedad.

Luego, reafirmó su apoyo:

"Yo también voy a estar siempre que me necesites y espero que hayas sido feliz acá".

Antes de cerrar, dejó un deseo que sorprendió:

"Decirte que los chicos están orgullosos, toda la familia te quiere un montón y ojalá vengas a vivir a Argentina".

Conmovido, Máxi López respondió:

"Soy feliz porque pude compartir mucho tiempo con mis hijos y ahora van a venir los otros también. Este programa me devolvió las ganas de estar en Argentina con mi gente y mi familia".

Una historia que trascendió la competencia

Más allá del reality, quedó un mensaje familiar

La participación de Máxi no solo dejó momentos dentro de la cocina, sino también una fuerte carga emocional fuera de ella. Entre mensajes, recuerdos y gestos, la historia familiar volvió a ocupar el centro de la escena.

El comentario de Valentino López, la reacción del público y las palabras de Wanda Nara reflejan que, más allá del resultado, lo que quedó fue un vínculo que sigue creciendo y generando empatía.