¿Y la China Suárez? Aseguran que Mauro Icardi tuvo un affaire con una influencer alemana

El nombre de Mauro Icardi vuelve a ser tendencia tras la difusión de una versión que lo vincula con una influencer alemana. En un contexto delicado para el futbolista en Turquía, el dato generó repercusión inmediata y sumó un nuevo capítulo a su historia mediática.

¿Que fue lo que pasó?

Durante una charla con Juan Etchegoyen, el periodista Roberto Antolín expuso información que, según remarcó, tiene sustento firme.

"Quiero contarte que tengo datos certeros de lo que han sido encuentros de jugadores del Galatasaray de Turquía, entre ellos Mauro Icardi, estuvieron con una influencer alemana llamada", lanzó en su participación en "Mitre Live".

Katarina Amalija, en el centro de la escena

Cómo habría sido el vínculo con el futbolista

Con el correr de su relato, Antolín detalló el contexto de estos encuentros y ubicó temporalmente la situación, marcando una diferencia clave dentro de la historia.

"Esto fue antes de la relación de Mauro con la China Suárez así que ella puede estar tranquila. Esta mujer estuvo con futbolistas de este equipo, del Besiktas de Turquía y también del Bayern de Munich", explicó.

Además, sumó una descripción sobre la influencer que no pasó desapercibida:

"Ella describe y dice que no es una prostituta pero que si tiene relaciones esporádicas y para pasarla bien independientemente que el futbolista esté casado y tenga hijos. La noticia es que entre Wanda y la China estuvo esta chica con Mauro Icardi".

La frase que cambia la lectura sobre la China

Un detalle que marca un quiebre en la historia

En las últimas horas, Antolín volvió a referirse al tema y aportó un punto que, según indicó, modifica la interpretación de los hechos en torno a la China Suárez.

"En ese momento no había nada con la China en aquel momento porque en el mismo momento que él vio a la China dejó de existir cualquier mujer en su vida y es lo que me cuentan al día de hoy", sostuvo.

Luego, reforzó el origen de la información:

"Esto es algo que era desconocido pero que en estas últimas horas después de esta aparición pública que hizo ella con una nota que dio me lo contaban de muy buena fuente".

Una trama que sigue sumando versiones

El entramado mediático no se detiene

Lejos de apagarse, la historia continúa generando repercusiones. La aparición de Katarina Amalija agrega una nueva pieza a un rompecabezas que mantiene en vilo al mundo del espectáculo.

Mientras tanto, la figura de la China Suárez vuelve a ocupar un lugar central en el relato, en una historia donde los tiempos, las versiones y las revelaciones siguen alimentando un escándalo que parece no tener fin.