La verdad detrás de la polémica por los perros de Wanda Nara en Nordelta: "No pueden estar sueltos porque..."

En las últimos horas, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras una polémica que se generó en Nordelta alrededor de sus perros. Algunas versiones indicaban que vecinos del barrio privado habrían manifestado su preocupación por la situación de dos de las mascotas de la empresaria.

Ante la repercusión que tomó el tema en televisión y redes sociales, la mediática decidió romper el silencio y explicar el motivo por el cual sus animales permanecen en un espacio cerrado dentro de su propiedad.

La controversia comenzó luego de que se comentara en televisión que algunos residentes del barrio privado Nordelta habrían expresado inquietud por el estado de los perros de Wanda Nara.

El tema se mencionó en el programa "La Mañana con Moria" (El Trece), donde se reveló que el reclamo habría surgido dentro de un grupo de WhatsApp del barrio.

Según esa versión, algunos vecinos habrían señalado que los animales permanecían en un canil ubicado al costado de la casa y que ladraban de forma constante. Este rumor rápidamente comenzó a circular en redes sociales y portales de espectáculos, lo que generó una fuerte repercusión mediática.

La respuesta de Wanda Nara

Luego de que la información se difundiera, Wanda Nara decidió responder públicamente y explicar el motivo por el cual sus perros permanecen en un espacio cerrado dentro de su vivienda.

"Están mis hijos y mi familia. Mi casa da al río y se caen, por eso construí un lugar seguro para ellos", escribió la empresaria en respuesta a un tuit de Ciudad Magazine.

En el mismo mensaje, también explicó que la decisión está relacionada con el entorno natural del lugar donde vive. "Y por los carpinchos, para que mis perros no los corran y tampoco los carpinchos los asusten porque son muy bebés", agregó.

La mediática reforzó su explicación en otro mensaje donde dejó en claro cuál es el principal motivo por el que sus mascotas permanecen en ese espacio. "No pueden estar sueltos porque no es lago, mi casa da al río y no saben nadar", explicó junto a un emoji de preocupación.

De esta manera, la empresaria dejó en claro que el lugar donde se encuentran los animales fue construido para protegerlos y evitar accidentes.

La respuesta de Wanda Nara. (X/@wanditanara).

El contexto de la denuncia de vecinos

Durante el programa televisivo donde se mencionó el tema, el periodista Gustavo Méndez aseguró que algunos residentes del barrio se habrían quejado por los ladridos de los perros y también por el hecho de que, según su versión, la casa estaría cerrada desde hace varios días.

Además, vinculó la situación con el reciente viaje de Wanda Nara a Italia, en medio del conflicto judicial que mantiene con Mauro Icardi.

Con su respuesta pública, Wanda Nara buscó llevar tranquilidad y aclarar la situación que generó debate en redes sociales y programas de espectáculos.

Según explicó, el espacio donde permanecen sus mascotas fue construido justamente para garantizar su seguridad, teniendo en cuenta que su casa está ubicada frente al río y en una zona donde es habitual la presencia de carpinchos, un elemento característico del entorno natural de Nordelta.