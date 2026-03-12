La Mona Jiménez explicó por qué no estará todos los días en el programa de Guido Kaczka: "Su contrato dice que..."

En los últimos días, comenzaron a circular versiones que indicaban que Juan Carlos "La Mona" Jiménez Rufino podría alejarse del programa "Es mi sueño", el ciclo que conduce Guido Kaczka en la pantalla de El Trece. Incluso, algunos rumores señalaban que el cantante sería reemplazado por Carlos Baute dentro del jurado.

Ante la repercusión que generó la información, el artista cordobés decidió responder públicamente. A través de su equipo de prensa, envió un mensaje que fue leído por el periodista Juan Etchegoyen, quien reveló los detalles sobre la situación en su programa digital.

En su ciclo "Mitre Live" (Radio Mitre), el conductor explicó cómo surgieron las versiones sobre el futuro del cantante en el programa y aseguró que la información difundida no es correcta. "Se dijo que la Mona Jiménez se iba del programa de Guido y que Carlos Baute lo iba a reemplazar en la pantalla de El Trece, pero eso no es así. La Mona no se va y la Mona habla a través de su equipo de prensa en este programa", comenzó diciendo el periodista.

Antes de leer el mensaje que recibió del entorno del artista, también explicó el malestar que se generó por las versiones difundidas. "El equipo de la Mona Jiménez está bastante molesto por lo que se comentó sobre la participación del cantante y elige este programa para salir a aclarar", afirmó.

El comunicado del equipo de La Mona Jiménez

Luego, Etchegoyen compartió el mensaje que recibió del entorno del artista, en el que se detalló cómo funciona la dinámica de grabación del programa. "El programa se graba todas las semanas, todos los días, dos programas por dia. Abel Pintos, por ejemplo, va todos los días. Carlos no puede porque tiene shows y no se iba a ir a vivir un mes y medio a Bs. As., entonces el contrato de Carlos es que graba cuatro programas por semana en vez de 10 como Abel Pintos", arranca diciendo el equipo de La Mona Jiménez.

En el mismo comunicado, el entorno del cantante explicó que su participación dentro del ciclo está prevista dentro de un esquema específico que tiene en cuenta su agenda artística. "Los días que Carlos no está, tienen que tener ellos otro jurado que reemplace, pero es porque así se firmó el contrato y porque Carlos no se va a ir a vivir a Buenos Aires un mes y medio y dejar de hacer shows. Ellos quieren que Carlos esté todos los días, pero no, el contrato de él es cuatro programas por semana, pero la prensa inventa", dice el escrito.

Finalmente, el mensaje también reveló cómo se organizan las grabaciones semanales y por qué es necesario que haya reemplazos en algunos programas. "Y bueno, ellos tienen que buscar a alguien que esté en su lugar los demás días. Cada día se graba dos programas y él solo va dos días a grabar cuatro programas. Le quedan tres días en la semana que tienen que tener a alguien que ocupe ese lugar", concluye el comunicado de La Mona.

De esta manera, el equipo de La Mona Jiménez dejó en claro que el cantante no abandona el programa de Guido Kaczka, sino que su presencia responde al esquema de grabaciones acordado con la producción.

Mientras "Es mi sueño" continúa al aire en El Trece, el referente del cuarteto seguirá formando parte del jurado, aunque con una dinámica distinta a la de otros participantes debido a su intensa agenda de shows y presentaciones musicales en todo el país.