Rating: "Es mi sueño" de Guido Kaczka debutó con un crecimiento imparable y metió miedo contra las eliminaciones de "Gran Hermano" y "MasterChef Celebrity"

Después de un verano complicado en materia de rating, marzo llegó con sangre nueva a la televisión. El lunes a la noche, la vuelta de Guido Kaczka con "Es mi sueño" recalentó la competencia del prime time justo cuando Telefe ponía en pantalla las eliminaciones de "MasterChef Celebrity" y "Gran Hermano". El conductor regresó a El Trece con un formato de búsqueda de talentos que promete encontrar a la nueva estrella musical del país, y lo hizo con un jurado de lujo: un panel integrado por Abel Pintos, La Mona Jiménez, Joaquín Levinton y Jimena Barón. Cada uno tiene una palanca que debe tirar para dar su voto positivo, y esa mecánica ya mostró tener gancho en la audiencia.

El estreno arrancó pasadas las 21.15 con un piso de 4.6 puntos, heredado de "Telenoche" . Pero a medida que los participantes comenzaron a subir al escenario, el rating empezó a trepar como la espuma. La primera en mostrar su performance fue Sabrina: "Para mí es un sueño estar acá y creo que la música es para compartir y tener la posibilidad de compartir ya es todo", dijo antes de interpretar "Morir de amor".

En ese momento, el número subió a 7.1 puntos. Después vino Brian con una versión salsa de "A puro dolor", y más tarde Carmi, una joven que hace lives en TikTok, cantó "Como yo nadie te ha amado". Pero el que realmente deslumbró fue Rubén de la Cruz, un señor con 24 nietos, que interpretó "Te quiero, te quiero" de Nino Bravo y se llevó cuatro luces verdes . Cuando se presentó la pequeña Margarita con "A Don Ata", El Trece tocó ls 7.5 puntos.

Guido Kaczka, junto al jurado compuesto por Abel Pintos, Joaquín Levinton, La Mona Giménez y Jimena Barón.

Mientras tanto, del otro lado de la vereda, Telefe arrancó pasadas las 21.40 con "MasterChef Celebrity" y un piso de 11.4 puntos, liderando la franja sin problemas . Era una noche caliente: Emilia Attias, La Reini, La Joaqui, el Chino Leunis y el Turco Husaín tenían que preparar un lomo Wellington para no caer en la doble eliminación. Finalmente, La Joaqui y el Chino quedaron fuera de juego, y la emoción estaba por las nubes.

Pasadas las 22.30 arrancó la gala de eliminación de "Gran Hermano" con un piso de 15.5 puntos, manteniendo el liderazgo. Tomy, Martín, Eduardo, Titi, Zunino, Cinzia y Nazareno estaban en la cuerda floja dentro de la placa "planta". Cinzia fue la primera en salvarse con apenas el 2,9% de los votos, seguida de Zunino con 4.3%. Y acá viene lo interesante: cuando "Es mi sueño" llegaba a su final, a las 22.45, el programa de Guido alcanzó un pico de 8 puntos, cerrando con un crecimiento de más de 3 puntos desde su inicio. No le ganó a Telefe, pero demostró que tiene una curva ascendente que ilusiona a todo El Trece.

Mientras tanto, en Telefe, Titi y Tomy quedaron mano a mano en "GH" y el joven se fue con el 59.2% de los votos. Cuando una planta entró a llevarse la valija del eliminado, el reality tocó los 13.1 puntos, cerrando la noche como líder. Pero el dato que dejó conforme a los productores de "Es mi sueño" es que su programa fue el único que creció minuto a minuto en una franja donde la competencia estaba feroz, y eso, en la televisión de hoy, no es poca cosa.