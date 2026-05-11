La Mona Jiménez deja "Es mi sueño" y ya quedó definido el jurado: qué famosos lo integrarán

Además de los cambios por la nueva etapa que se viene, "Es mi sueño" atraviesa semanas de muchas modificaciones en su jurado. Así como trascendió que Abel Pintos y Jimena Barón se ausentarán algunos días por compromisos laborales, ahora también se conoció que La Mona Jiménez no estará presente durante parte de las grabaciones. En medio de este escenario, Guido Kaczka reorganiza el programa para sostener el ritmo del reality más fuerte de El Trece.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, tal como se anticipó, Abel Pintos dejó grabadas sus devoluciones antes de viajar por su gira en España, que incluye shows en Málaga, Barcelona, Valencia y Madrid. De esta manera, el cantante continuará apareciendo al aire pese a no encontrarse en el país. Por otro lado, Jimena Barón tampoco estará durante dos semanas, aunque desde la producción aseguran que no existe ningún conflicto con Natalie Pérez, quien ocupará su silla de manera temporal.

Mientras tanto, Guido Kaczka sigue haciendo malabares para acomodar las agendas de cada figura del jurado de "Es mi sueño". En el caso de La Mona Jiménez, sus compromisos musicales y la gran cantidad de shows que tiene programados le impedirán participar de las grabaciones durante este período. Según trascendió, el cantante volverá recién a fines de mayo, cuando el programa ya tenga bastante avanzada su nueva etapa.

De esta manera, como se anticipó en esta sección, se espera que el jurado quede conformado por Carlos Baute, en el lugar del cantante cordobés, Abel Pintos, Natalie Pérez y Joaquín Levinton. Con estos cambios, el reality de El Trece busca sostener el nivel de audiencia en una instancia decisiva, donde la competencia empieza a ponerse cada vez más exigente para los participantes.





