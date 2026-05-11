Enrique Macaya Márquez recibirá un homenaje en los Martín Fierro de Televisión Abierta: los detalles de la ceremonia

Una de las noches más importantes de la televisión argentina es, sin dudas, la entrega de los premios Martín Fierro. Además de las repercusiones que genera el encuentro entre grandes figuras del espectáculo, el evento también suele destacarse por sus homenajes y momentos emotivos. Así como Susana Giménez tuvo su reconocimiento en los recientes Martín Fierro de la Moda, en esta oportunidad quien recibirá una distinción especial será Enrique Macaya Márquez, histórico referente del periodismo deportivo.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, la ceremonia se realizará el lunes 18 por Telefe y comenzará desde las 19 con la tradicional alfombra roja, que estará conducida por Iván de Pineda y China Ansa, mientras que Robertito Funes Ugarte se encargará de la cobertura vinculada al mundo de la moda. Más tarde, desde las 21, Santiago del Moro quedará al frente de la gala principal.

Además de la entrega de estatuillas a los ganadores de cada categoría, la organización prepara un homenaje especial para Enrique Macaya Márquez, en reconocimiento a su extensa trayectoria dentro de los medios y su aporte al periodismo deportivo argentino. A eso se sumará un emotivo obituario dedicado a las grandes figuras de la televisión y el espectáculo que partieron en el último tiempo.

La gala contará con 65 mesas destinadas a nominados e invitados y reunirá a muchas de las personalidades más importantes de la televisión argentina. Entre los presentes estarán Luciano Cáceres y Benjamín Vicuña por el rubro ficción, además de figuras como Mirtha Legrand, Wanda Nara, Moria Casán, Georgina Barbarossa, Juana Viale y Verónica Lozano.