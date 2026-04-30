Martín Fierro 2026: todos los nominados a la gran fiesta de la TV abierta
La lista completa de candidatos ya genera expectativa rumbo a una de las noches más importantes del espectáculo argentino. ¡Leé el listado completo!
La televisión argentina ya palpita una nueva edición de los premios más esperados. Este año, los Premios Martín Fierro vuelven a reunir a las principales figuras y producciones de la pantalla chica, con una lista de nominados que refleja lo mejor del último año.
El anuncio oficial se realizó en el programa de Georgina Barbarossa, donde Luis Ventura -presidente de APTRA- reveló uno a uno los nombres junto a Pía Shaw.
La ceremonia tendrá lugar el sábado 18 de mayo en el Hilton Hotel y se podrá ver por Telefe.
Ficción, periodísticos y noticieros: las primeras categorías
En ficción competirán:
- AMIA (Telefe)
- La voz ausente (El Trece)
- Tafí Viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
En el rubro periodístico:
- Camino a Casa (Telefe)
- GPS (América)
- Opinión pública (El Nueve)
Noticiero diurno:
- Arriba Argentinos (El Trece)
- El Noticiero de la Gente (Telefe)
- Telenueve al Mediodía (El Nueve)
Noticiero nocturno:
- América Noticias (América)
- Telefe Noticias (Telefe)
- Telenoche (El Trece)
Entre música, humor y magazines
Musical:
- Hay música siempre (TV Pública)
- La Peña de Morfi (Telefe)
- Pasión de Sábado (América)
- Planeta Nueve (El Nueve)
Humorístico / actualidad:
- La noche perfecta (El Trece)
- Las chicas de la culpa (El Trece)
- Polémica en el bar (América)
Magazine:
- A la Barbarossa (Telefe)
- Cortá por Lozano (Telefe)
- Nara que ver (El Nueve)
- Te Veo (Net TV)
- Con Carmen (El Nueve)
Entretenimiento, realities y cocina
Entretenimiento:
- Ahora caigo (El Trece)
- Buenas noches, familia (El Trece)
- Pasapalabra (Telefe)
Big Show:
- La Voz Argentina (Telefe)
- Medianoche con Jey (El Nueve)
- Otro día perdido (El Trece)
Reality:
- Cuestión de peso (El Trece)
- MasterChef Celebrity (Telefe)
- Gran Hermano (Telefe)
Gastronomía:
- Ariel en su salsa (Telefe)
- Escuela de cocina (El Nueve)
- Qué mañana (El Nueve)
Jurados y actuaciones destacadas
Jurados:
- Betular, De Santis y Martitegui, por MasterChef Celebrity
- Drago, Ramírez, Martínez, Wirtz, Bachor y Pucheta, por Bienvenidos a ganar
- Lali, Miranda!, Luck Ra y Pastorutti, por La Voz Argentina
Mejor actor:
- César Bordón, por La voz ausente y AMIA
- Luciano Cáceres, por Tafí Viejo
- Gustavo Garzón, por La voz ausente
- Benjamín Vicuña, por La voz ausente
Mejor actriz:
- Gimena Accardi, por La voz ausente
- Paloma Contreras, por Tafí Viejo
- Susú Pecoraro, por La voz ausente
- Jazmín Stuart, por La voz ausente
Revelaciones, dirección y panelistas
Revelación:
- Laura Grandinetti, por Tafí Viejo
- Ian Lucas, por MasterChef Celebrity
- Sofía Gonet, por MasterChef Celebrity
Director no ficción:
- Claudio Cuscuela, Otro día perdido
- Fernando Emiliozzi, MasterChef Celebrity y La Voz Argentina
- Christian Fontán, múltiples ciclos
Panelista femenina:
- Marcela Feudale, LAM
- Edith Hermida, Bendita
- Natalie Weber, Pasó en América
- Analía Franchín, A la Barbarossa
- Mariana Brey, A la Barbarossa
Panelista masculino:
- Martín Candalaft, Diario de Mariana
- Ceferino Reato, Gran Hermano El Debate
- Luis Bremer, A la tarde y Desayuno Americano
- Paulo Kablan, A la Barbarossa y El Noticiero de la Gente
Producción, conducción y periodismo
Producción integral:
- La Voz Argentina
- Otro día perdido
- MasterChef Celebrity
- Telefe Noticias
Interés general:
- Almorzando con Juana
- El Diario de Mariana
- Los profesionales de siempre
- Sálvese quien pueda
- LAM
- Lape Club Social Informativo
Labor en conducción masculina:
- Darío Barassi, Ahora caigo
- Iván de Pineda, Pasapalabra
- Guido Kaczka, Buenas noches, familia
- Santiago del Moro, Gran Hermano
- Nico Occhiato, La Voz Argentina
Labor periodística femenina:
- Carolina Amoroso, Telenoche
- Soledad Larghi, América Noticias
- Mirtha Legrand, La Noche de Mirtha
Labor periodística masculina:
- Nelson Castro, Telenoche
- Rolando Graña, América Noticias
- Mauro Szeta, Lape Club Social Informativo
- Germán Paoloski, El Noticiero de la Gente
Movileros, publicidad y humor
Cronista / Movilero:
- Alejandro Guatti, Intrusos
- Cecilia Insinga, Arriba Argentinos
- Martín Salwe, Lape Club Social Informativo
- Daniel Roggiano, Telefe
Aviso publicitario:
- Decíselo, Quilmes
- Tarjetita, Swiss Medical
- Universo Dadá, Grupo Peñaflor
- Paparazzi, Stella Artois
Labor humorística:
- Agustín Rada Aristarán, Otro día perdido
- Connie Ballarini, Las chicas de la culpa
- Darío Lopilato, Viralizados
- Laila Roth, Otro día perdido
Dirección, guión y programas especiales
Director:
- Gustavo Hernández, La voz ausente
- Eduardo Pinto, Tafí Viejo
- Guillermo Rocamora, AMIA
Autor / Guionista:
- Roma, Meira, Zicanelli, Ávalrez y Custo, La voz ausente
- Harlev, Gur, Snir, Arazi, Bertilotti y Bonet, AMIA
- Pinto, Macías y Torres, Tafí Viejo
Programa de servicios:
- ADN, Buena Salud
- Aire de campo
- Intelexis
- Mascotas al rescate
Cultura, deporte y turismo
Cultural / Educativo:
- Argentina de película
- Ser humanos
- Tierras
Deportivo:
- Actc Media Tv
- Carburando
- Knockout 9
Futbolístico:
- Conmebol Libertadores
- Mundial de Clubes
- Pasión por el Fútbol
Labor conducción femenina:
- Moria Casán, La mañana con Moria
- Pamela David, Desayuno Americano
- Vero Lozano, Cortá por Lozano y Chef al diván
- Karina Mazzocco, A la tarde
- Wanda Nara, MasterChef Celebrity
- Mariana Fabbiani, El Diario de Mariana
- Georgina Barbarossa, A la Barbarossa
Viajes / Turismo:
- Iván de viaje
- Por el Mundo
- Resto del Mundo
Una noche que promete historia
Con una grilla cargada de figuras, programas y producciones que marcaron el año, los Martín Fierro 2026 se perfilan como una gala imperdible. La competencia está más abierta que nunca y cada terna refleja la diversidad de contenidos que dominan la televisión argentina.
La cuenta regresiva ya empezó y, como cada año, la expectativa crece: la gran pregunta es quiénes se quedarán con las estatuillas en una noche que volverá a paralizar a la pantalla chica.