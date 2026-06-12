José Hernández, autor del Martín Fierro: "Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera"

"Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera" es una de las frases históricas del Martín Fierro que se convirtieron en un símbolo de la literatura nacional y en una de las apreciaciones más vigentes de la actualidad.

Es una de las apreciaciones más famosas de la obra gauchesca publicada en 1872 en la que se busca dejar una fuerte enseñanza en lo que respecta al rol que deben cumplir los integrantes de una familia.

Cuál es el origen de esta frase

Esta reflexión aparece en la segunda parte del libro Martín Fierro, en la que se centra exclusivamente en "La Vuelta de Martín Fierro" en la que el protagonista decide aconsejar a sus hijos.

La mítica frase aparece en el Capítulo 32 o Canto XXXII, en la que recitan "Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera; tengan unión verdadera; en cualquier tiempo que sea; por que si entre ellos se pelean; los devoran los de afuera".

Que quiere decir José Hernández con esta frase

"Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera" hace referencia a los fuertes vínculos que tienen entre sí los hermanos de sangre para que no sufran situaciones externas que afecten en su vida cotidiana.

Una de las reflexiones más fuertes de este verso es la consecuencia inmediata de que no se de esta "unión verdadera". "Si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera", da la pauta de que si no se pueden defender entre los propios quedan a la deriva en cada momento.

Quién es José Hernández

José Hernández fue un poeta, periodista y político argentino de los más influyentes de la historia nacional. Fundó el periódico "El Río de la Plata" en 1869 en el que denunciaba los abusos que sufrían los gauchos.

A lo largo de su carrera, se desempeñó como diputado provincial y senador por Buenos Aires, tuvo que exiliarse a Brasil y tras su regreso al país su obra tomó una fuerte trascendencia luego de la publicación del "Martín Fierro" en 1872. Se conmemora el Día de la Tradición el 10 de noviembre, por su fecha de nacimiento.