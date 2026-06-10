Manuel Belgrano, abogado: "La vida es nada si la libertad se pierde"

"La vida es nada si la libertad se pierde", es una de las frases más profundas del abogado, militar y creador de la bandera nacional Manuel Belgrano sobre el proceso independentista que se vivió en el Virreinato del Río de la Plata.

Con esta reflexión que marcó su pensamiento a lo largo de toda su vida, expuso las desventajas que tenía para la soberanía nacional la influencia de las principales potencias de la época.

El origen de esta frase





Se trata de una expresión que quedó en la historia nacional luego de que el propio Belgrano redactara el Régimen Político y Militar de las Provincias Unidas del Río de la Plata, el 19 de enero de 1812.

El contexto político en el que surgió este enunciado fue dentro del proceso independentista, a pocos meses de la creación de la bandera. Además, habían pasado un año y ocho meses desde la Revolución de Mayo y el Primer Gobierno Patrio.

¿Qué significa esta frase?

"La vida es nada si la libertad se pierde" representa el impacto de la soberanía nacional en la vida cotidiana por hablar de libertad desde un plano económico, social y cultural en el que las decisiones claves las tomen las personas que viven en el mismo territorio.

Quién fue Manuel Belgrano

Manuel Belgrano fue una de las personalidades más influyentes de la historia Argentina. Se desempeñó como abogado, periodista y militar, cumpliendo un rol clave en el proceso independentista.

Fue uno de los seis vocales que tuvo la Primera Junta en 1810 y el responsable de la creación de la bandera nacional, que tiene su día conmemorado el 20 de junio, justamente por su fallecimiento.