Martín Fierro de la Moda 2026: todos los ganadores en la primera gala del año

Desde las 21 horas, la gala de los Premios Martín Fierro de la Moda 2026 fue transmitida por Telefe con una impactante alfombra roja, que estuvo a cargo de Leandro "El Chino" Leunis y Zaira Nara, quienes pudieron hablar con todas las celebridades que desfilaron. Iniciada la ceremonia principal, Valeria Mazza e Iván de Pineda fueron los encargados de presentar las ternas y entregar los premios en una noche donde la elegancia y la emoción fueron el denominador común de la primera gala del año.

Valeria Mazza e iván de Pineda estuvieron a cargo de la ceremonia principal de los Martín Fierro de la Moda 2026.

En paralelo, Streams Telefe ofreció una cobertura especial en vivo a través de YouTube desde las 20.30. Allí, Fefe Bongiorno y Fede Popgold reaccionaron a todo lo que sucedió en la gala, mientras que Lucila Villar, conocida como "La Tora", estuvo en la alfombra roja mostrando los looks mientras entrevistaba a las figuras en su llegada, con la participación de Camila Mayan.

Uno de los momentos más esperados de la noche fue el homenaje a Susana Giménez, quien fue reconocida por su impacto en la moda local e internacional. La diva, que recientemente fue noticia por versiones sobre su salud, confirmó su presencia y estuvo presente, ya que disfrutó con el público y con sus compañeros del mundo del espectáculo un video que incluyó una retrospectiva de sus looks más icónicos, consolidándola como un verdadero ícono de estilo en la Argentina.

Todos los ganadores de los Martín Fierro de la Moda 2026

Mejor Estilo en Conducción Femenina en Programa Semanal

-Mirtha Legrand (La Noche de Mirtha)

-Juana Viale (Almorzando con Juana) - GANADORA

-Teté Coustarot (Argentina de Película)

-China Ansa (Lado V).

Mejor Estilo en Conducción Masculina

-Mario Pergolini (Otro día perdido)

-Iván de Pineda (Pasapalabra) - GANADOR

-Héctor Maugeri (+Caras)

-Ángel de Brito (LAM)

-Mariano Iúdica (Polémica en el bar)

Actriz con Mejor Estilo en Ficción

-Griselda Siciliani (Envidiosa)

-Monna Antonópulos (Menem)

-Julieta Zylberberg (Yiya) - GANADORA

-Bárbara Lombardo (Envidiosa)

Actor con Mejor Estilo en Ficción

-Benjamín Vicuña (Corazón delator) - GANADOR

-Franco Masini (El retorno)

-Leonardo Sbaraglia (Menem)

Mejor Estilo Femenino en Big Show

-Lali Espósito (La Voz Argentina)

-Sofía Gonet (MasterChef Celebrity) - GANADORA

-Wanda Nara (MasterChef Celebrity)

-Carolina Pampita Ardohaín (Los 8 Escalones)

Mejor Estilo Masculino en Big Show

-Ale Sergi (La Voz Argentina)

-Luck Ra (La Voz Argentina)

-Nico Occhiato (La Voz Argentina) - GANADOR

Mejor Estilo Panelista Masculino

-Hernán Drago (Los 8 Escalones)

-Fabián Paz (DDM)

-Lizardo Ponce (SQP) - GANADOR

-Gastón Trezeguet (Gran Hermano)

Mejor Estilo en Panelista Femenina

-Sol Pérez (Gran Hermano) - GANADORA

-Carolina Molinari (Puro Show)

-Analía Franchín (A la Barbarossa)

Mejor Estilo en Conducción Femenina en Programa Diario

-Vero Lozano (Cortá por Lozano) - GANADORA

-Yanina Latorre (SQP)

-Mariana Fabbiani (DDM)

-Flor de la V (Los Profesionales)

Mejor Diseñador/a Moda Femenina

-Javier Saiach

-Evangelina Bomparola - GANADORA

-Marcelo Senra

-Juan Hernández Daels

Mejor Diseñador Moda Masculina

-Matías Carbone

-Nicolás Zaffora - GANADOR

-Sebastián Raimondi

Mejor Influencer De Moda

-Zaira Nara - GANADORA

-Stephanie Demner

-Zuzu Codeu

Mejor Estilo Femenino En Streaming

-Momi Giardina (Telefe - Luzu)

-Evelyn Botto (Olga) - GANADORA

-Flor Jazmín Peña (Luzu)

-Nati Jota (Telefe - Olga)

Mejor Estilo Masculino En Streaming

-Santi Talledo (Telefe - Luzu)

-Grego Rossello (Telefe)

-Fer Dente (Olga) - GANADOR

-Nacho Elizalde (Olga)

Mejor Estilo En Redes

-Carolina Pampita Ardohaín - GANADORA

-Valentina Zenere

-Martita Fort

-Tefi Russo

Nuevo Talento De La Moda

-Valentina Schuchner - GANADORA

-Luz Ballestero

-Anushka Elliot

Mejor Estilista

-Mariana García Navarro - Nacho García Rocha (Los García) - GANADORES

-Romina Giangreco

-Celina Lattanzio (Negra Negra)

Mejor Maquillador/a

-Mabby Autino

-Vero Luna

-Gervasio Larrivey - GANADOR

Mejor Peluquero

-Max Jara - GANADOR

-Mauro Max De Brito

-Facu Díaz (Niche Studio)

-Cristian Rey

Martín Fierro de Oro

Juana Viale