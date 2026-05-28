Menú
Seguinos
en vivo
Jueves, 28 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
En vivo
CRÓNICA, EL STREAMING

"Cara a Cara", en vivo

RECONOCIMIENTO

Crónica, nominado a los Martín Fierro por "Innovación en medios digitales"

Crónica está nominado a los Martín Fierro de Portales Digitales en la categoría "Innovación en medios digitales". A su vez, el director de contenidos de Crónica TV, Facundo Pedrini, también está nominado en la terna "Crónica urbana".

BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

El próximo 4 de junio se llevará adelante la segunda edición de los Martín Fierro de Portales Web, el cual reconocerá lo mejor del periodismo digital del 2025.

Entre los nominados se encuentra Crónica, que participa de la terna de "Innovación en medios digitales". A su vez, el director de contenidos de Crónica TV, Facundo Pedrini, también está nominado en "Crónica urbana".

El evento, organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA), tendrá lugar en el Goldencenter de Parque Norte. Contará con 33 categorías en las que se reconocerá lo más destacado del 2025 en el ámbito digital.


Martín Fierro de Portales Web: las ternas y los nominados

1. Sitio de noticias argentino

  • Infobae
  • La Nación
  • Clarín
  • El Cronista
  • TN
  • Mitelefe
  • A24

2. Contenido periodístico sobre gaming

  • Malditos Nerds - Infobae
  • La Nación
  • TN
  • Pressover News

3. Investigación periodística

  • Mariel Fitz Patrick - Infobae
  • Hugo Alconada Mon - La Nación
  • Nicolás Wiñazki - Clarín
  • Roberto Navarro - El Destape
  • Francisco Olivera - La Nación
  • Bruno Yacono - TN
  • Mariel Fitz Patrick (Adrian Escandar)

4. Nota de actualidad

  • Miguel Wiñazki - Clarín
  • Nelson Castro - Perfil
  • Stella Garnica - A24
  • Pablo Sirvén - La Nación
  • Gustavo Noriega - El Observador

5. Diseño integral

  • Página 12
  • Clarín
  • Cenital
  • Infobae
  • Ahora

6. Entrevista o reportaje

  • María Laura Santillán entrevista a Locomotora Oliveras - Infobae
  • Luciana Geuna entrevista a Mauricio Macri - TN
  • Tomás Méndez entrevista a Guillermo Moreno - News Digitales
  • Luli Fernandez entrevista a Teresa Calandra - Infobae
  • Mariana Arias entrevista a Cris Morena - La Nación

7. Crónica urbana

  • Facundo Pedrini - Panama Revista
  • Andrés Klipphan - Infobae
  • Cristian Alarcón - Revista Anfibia
  • Martin Ciccioli - TN
  • Gonzalo Rodriguez - A24

8. Periodista 2025

  • Hernan De Goni - El Cronista
  • Jorge Fontevecchia - Perfil
  • Victoria Liendo - Seúl
  • Luis Novaresio - Infobae

9. Documental

  • Fentanilo contaminado: una masacre sanitaria - Infobae
  • Paralelo 46: la flota depredadora - Clarín
  • Dólar: un amor argentino - El Cronista
  • Subrogación de vientres - Filo News

10. Editor periodístico

  • Valeria Cavallo - Infobae
  • Ricardo Roa - Clarín
  • Juan Abraham - Revista Gente
  • Javier Petersen - El Cronista
  • Jose Del Rio - La Nación
  • Estefania Pozzo - Buenos Aires Herald
  • Martín Fierro 2025 a los portales web

11. Innovación en medios digitales

  • El Cronista
  • Clarín
  • News Digitales
  • Crónica
  • Olé

12. Sitio de investigación

  • DIB
  • El Archivo
  • La Política Online
  • Cenital

13. Sitio de información general

  • Minuto Uno
  • Agencia Nova
  • Rosario Nuestro
  • Mitelefe

14. Sitio político

  • La Política Online
  • El Destape
  • Realpolitik
  • La Tecla
  • El Parlamentario

15. Sitio / contenido de espectáculos

  • Primiciasya - A24
  • Pronto
  • Teleshow - Infobae
  • Paparazzi
  • Chisme
  • Vision Show

16. Sitio / contenido deportivo

  • Olé
  • ESPN
  • Todo Fútbol
  • El Gráfico
  • TyC Sports
  • Solo Ascenso

17. Columnista destacado en portal web

  • Alejandro Borensztein - Clarín
  • Jaime Durán Barba - Perfil
  • Felipe Pigna - Clarín
  • Florencia Monfort - Página 12

18. Sitio del interior

  • El Marplatense
  • Mejor Informado
  • Cadena 3
  • La Nueva
  • La Gaceta

19. Columnista político

  • Facundo Chaves - Infobae
  • Adrián Ventura - TN
  • Mariano Roa - Clarín
  • Luis Majul - El Observador
  • Joaquín Morales Solá - La Nación
  • Javier Fuego Simondet - La Nación

20. Analista político

  • Ernesto Tenembaum - Infobae
  • Romina Manguel - El Observador
  • Mariana Veron - Infobae
  • Eduardo Van der Kooy - Clarín
  • Eduardo Aliverti - Página 12

21. Columnista económico

  • Sebastián Catalano - Infobae
  • Liliana Franco - Ámbito
  • Javier Manuel Compte - El Cronista
  • Ezequiel Bustos - Clarín
  • Guillermo Laborda - El Cronista
  • Carlos Burgueno - Perfil

22. Columnista deportivo

  • Gustavo Grabia - Infobae
  • Roman Iucht - La Nación
  • Daniel Avellaneda - Clarín
  • Cholo Sottile - Infobae y ESPN

23. Crónica periodística

  • Osvaldo Bazán - Seúl
  • Facundo Pastor - A24
  • Ricardo Ragendorfer - Tiempo Argentino
  • Martín Fierro 2025 a los portales web - Banner Infobae

24. Editorialista

  • Luis Majul - La Nación
  • Carlos Pagni - La Nación
  • Roberto Navarro - El Destape
  • Ricardo Roa - Clarín

25. Columnista de opinión

  • Mónica Gutiérrez - Infobae
  • Jonatan Viale - TN
  • Daniel Bilotta - La Nación
  • Sergio Berensztein - La Nación

26. Periodista de judiciales

  • Silvana Boschi - Infobae
  • Nicolás Pizzi - La Nación
  • Hernán Capiello - La Nación
  • Irina Hauser - Página 12
  • Lucía Salinas - Clarín
  • Alejandra Lazo - Revista Quorum

27. Columnista de policiales

  • Federico Fahsbender - Infobae
  • Gustavo Carabajal - La Nación
  • Ricardo Canaletti - TN
  • Mauro Szeta - Vía Szeta

28. Columnista de espectáculos

  • Andrea Taboada - Infobae Teleshow
  • Agustín Rey - News Digitales
  • Leonardo Ibáñez - Revista Gente
  • Pablo O. Scholz - Clarín
  • Juan Pablo Godino - A24

29. Segmento para TV con firma digital

  • Diego Sehinkman - TN
  • Gustavo Sylvestre - C5N
  • Rolando Barbano - A24
  • Marcelo Longobardi - Perfil

30. Periodista de sitio del interior

  • Sebastián Dumont - La Prensa
  • Juan Pablo Gorbal - La Nueva
  • Sebastian Galligo - Ahora

31. Aviso publicitario para portales web

  • "Se quedan con mucho" de Nutrilon (Danone)
  • "Sabés que estamos (Juana)" de YPF
  • "Algo que sí llega" de Mercado Libre

32. Columnista de ciencia / salud / vida sana

  • Dr. Enrique De Rosa Alabaster - Infobae
  • Norberto Abdala - Clarín
  • Dr. Daniel López Rosetti - Infobae
  • Juli Puente - Infobae
  • Maritchu Seitun - La Nación

33. Rubro magazine

  • Big Bang News
  • Filo News
  • Bardeo


Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
Furor por Stray Kids: se agotaron las entradas para su primer show en Argentina
Noticias

Furor por Stray Kids: se agotaron las entradas para su primer show en Argentina

3
La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria
EL RELATO DE SU MAMÁ

La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria

4
El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica
Noticias

El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica

5
Unos alumnos argentinos cantaron un clásico de Oasis y terminaron sorprendiendo a Liam Gallagher
Noticias

Unos alumnos argentinos cantaron un clásico de Oasis y terminaron sorprendiendo a Liam Gallagher

Últimas noticias de Martin Fierro