Crónica, nominado a los Martín Fierro por "Innovación en medios digitales"
Crónica está nominado a los Martín Fierro de Portales Digitales en la categoría "Innovación en medios digitales". A su vez, el director de contenidos de Crónica TV, Facundo Pedrini, también está nominado en la terna "Crónica urbana".
El próximo 4 de junio se llevará adelante la segunda edición de los Martín Fierro de Portales Web, el cual reconocerá lo mejor del periodismo digital del 2025.
El evento, organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA), tendrá lugar en el Goldencenter de Parque Norte. Contará con 33 categorías en las que se reconocerá lo más destacado del 2025 en el ámbito digital.
Martín Fierro de Portales Web: las ternas y los nominados
1. Sitio de noticias argentino
- Infobae
- La Nación
- Clarín
- El Cronista
- TN
- Mitelefe
- A24
2. Contenido periodístico sobre gaming
- Malditos Nerds - Infobae
- La Nación
- TN
- Pressover News
3. Investigación periodística
- Mariel Fitz Patrick - Infobae
- Hugo Alconada Mon - La Nación
- Nicolás Wiñazki - Clarín
- Roberto Navarro - El Destape
- Francisco Olivera - La Nación
- Bruno Yacono - TN
- Mariel Fitz Patrick (Adrian Escandar)
4. Nota de actualidad
- Miguel Wiñazki - Clarín
- Nelson Castro - Perfil
- Stella Garnica - A24
- Pablo Sirvén - La Nación
- Gustavo Noriega - El Observador
5. Diseño integral
- Página 12
- Clarín
- Cenital
- Infobae
- Ahora
6. Entrevista o reportaje
- María Laura Santillán entrevista a Locomotora Oliveras - Infobae
- Luciana Geuna entrevista a Mauricio Macri - TN
- Tomás Méndez entrevista a Guillermo Moreno - News Digitales
- Luli Fernandez entrevista a Teresa Calandra - Infobae
- Mariana Arias entrevista a Cris Morena - La Nación
7. Crónica urbana
- Facundo Pedrini - Panama Revista
- Andrés Klipphan - Infobae
- Cristian Alarcón - Revista Anfibia
- Martin Ciccioli - TN
- Gonzalo Rodriguez - A24
8. Periodista 2025
- Hernan De Goni - El Cronista
- Jorge Fontevecchia - Perfil
- Victoria Liendo - Seúl
- Luis Novaresio - Infobae
9. Documental
- Fentanilo contaminado: una masacre sanitaria - Infobae
- Paralelo 46: la flota depredadora - Clarín
- Dólar: un amor argentino - El Cronista
- Subrogación de vientres - Filo News
10. Editor periodístico
- Valeria Cavallo - Infobae
- Ricardo Roa - Clarín
- Juan Abraham - Revista Gente
- Javier Petersen - El Cronista
- Jose Del Rio - La Nación
- Estefania Pozzo - Buenos Aires Herald
11. Innovación en medios digitales
- El Cronista
- Clarín
- News Digitales
- Crónica
- Olé
12. Sitio de investigación
- DIB
- El Archivo
- La Política Online
- Cenital
13. Sitio de información general
- Minuto Uno
- Agencia Nova
- Rosario Nuestro
- Mitelefe
14. Sitio político
- La Política Online
- El Destape
- Realpolitik
- La Tecla
- El Parlamentario
15. Sitio / contenido de espectáculos
- Primiciasya - A24
- Pronto
- Teleshow - Infobae
- Paparazzi
- Chisme
- Vision Show
16. Sitio / contenido deportivo
- Olé
- ESPN
- Todo Fútbol
- El Gráfico
- TyC Sports
- Solo Ascenso
17. Columnista destacado en portal web
- Alejandro Borensztein - Clarín
- Jaime Durán Barba - Perfil
- Felipe Pigna - Clarín
- Florencia Monfort - Página 12
18. Sitio del interior
- El Marplatense
- Mejor Informado
- Cadena 3
- La Nueva
- La Gaceta
19. Columnista político
- Facundo Chaves - Infobae
- Adrián Ventura - TN
- Mariano Roa - Clarín
- Luis Majul - El Observador
- Joaquín Morales Solá - La Nación
- Javier Fuego Simondet - La Nación
20. Analista político
- Ernesto Tenembaum - Infobae
- Romina Manguel - El Observador
- Mariana Veron - Infobae
- Eduardo Van der Kooy - Clarín
- Eduardo Aliverti - Página 12
21. Columnista económico
- Sebastián Catalano - Infobae
- Liliana Franco - Ámbito
- Javier Manuel Compte - El Cronista
- Ezequiel Bustos - Clarín
- Guillermo Laborda - El Cronista
- Carlos Burgueno - Perfil
22. Columnista deportivo
- Gustavo Grabia - Infobae
- Roman Iucht - La Nación
- Daniel Avellaneda - Clarín
- Cholo Sottile - Infobae y ESPN
23. Crónica periodística
- Osvaldo Bazán - Seúl
- Facundo Pastor - A24
- Ricardo Ragendorfer - Tiempo Argentino
24. Editorialista
- Luis Majul - La Nación
- Carlos Pagni - La Nación
- Roberto Navarro - El Destape
- Ricardo Roa - Clarín
25. Columnista de opinión
- Mónica Gutiérrez - Infobae
- Jonatan Viale - TN
- Daniel Bilotta - La Nación
- Sergio Berensztein - La Nación
26. Periodista de judiciales
- Silvana Boschi - Infobae
- Nicolás Pizzi - La Nación
- Hernán Capiello - La Nación
- Irina Hauser - Página 12
- Lucía Salinas - Clarín
- Alejandra Lazo - Revista Quorum
27. Columnista de policiales
- Federico Fahsbender - Infobae
- Gustavo Carabajal - La Nación
- Ricardo Canaletti - TN
- Mauro Szeta - Vía Szeta
28. Columnista de espectáculos
- Andrea Taboada - Infobae Teleshow
- Agustín Rey - News Digitales
- Leonardo Ibáñez - Revista Gente
- Pablo O. Scholz - Clarín
- Juan Pablo Godino - A24
29. Segmento para TV con firma digital
- Diego Sehinkman - TN
- Gustavo Sylvestre - C5N
- Rolando Barbano - A24
- Marcelo Longobardi - Perfil
30. Periodista de sitio del interior
- Sebastián Dumont - La Prensa
- Juan Pablo Gorbal - La Nueva
- Sebastian Galligo - Ahora
31. Aviso publicitario para portales web
- "Se quedan con mucho" de Nutrilon (Danone)
- "Sabés que estamos (Juana)" de YPF
- "Algo que sí llega" de Mercado Libre
32. Columnista de ciencia / salud / vida sana
- Dr. Enrique De Rosa Alabaster - Infobae
- Norberto Abdala - Clarín
- Dr. Daniel López Rosetti - Infobae
- Juli Puente - Infobae
- Maritchu Seitun - La Nación
33. Rubro magazine
- Big Bang News
- Filo News
- Bardeo