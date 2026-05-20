Escándalo total tras los Martín Fierro 2026: aseguran que Fede Bal tuvo una "noche ardiente" en el Hilton

La gala de los Premios Martín Fierro 2026 dejó mucho más que ganadores y discursos emotivos. A medida que pasan las horas, empiezan a conocerse historias y rumores sobre lo que ocurrió después de la ceremonia, y uno de los nombres que quedó en el centro de todas las miradas fue el de Fede Bal.

Según trascendió en distintos programas de espectáculos, el hijo de Carmen Barbieri habría protagonizado una noche muy intensa junto a Evelyn Botto dentro del Hotel Hilton Buenos Aires, donde se hospedaron varias figuras luego de la entrega de premios.

Los comentarios sobre supuestos cambios de habitaciones, movimientos durante la madrugada y ruidos que llamaron la atención no tardaron en viralizarse en el mundo del espectáculo.

La información salió a la luz durante el programa "La Mañana con Moria" (El Trece), donde uno de los cronistas aseguró tener detalles de lo ocurrido durante la noche posterior a los Martín Fierro.

"Voy a decir absolutamente todo. No me van a callar; Fede Bal y Evelyn Botto fogosos, dentro y fuera de la ceremonia", lanzó el periodista al aire, dejando entrever que la química entre ambos no pasó desapercibida.

A partir de esa declaración comenzaron a circular versiones sobre situaciones que habrían ocurrido en los pasillos y habitaciones del hotel, aunque hasta el momento ninguno de los involucrados habló públicamente sobre el tema.

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De acuerdo a los testimonios que comenzaron a surgir, algunos movimientos dentro del hotel durante la madrugada despertaron sospechas entre quienes estaban presentes en el lugar.

Las versiones hablan de supuestos cambios de habitaciones y situaciones que rápidamente se convirtieron en tema de conversación entre invitados, periodistas y figuras del espectáculo que participaron de la ceremonia.

Como suele ocurrir después de grandes eventos televisivos, el detrás de escena terminó generando tanto interés como la gala misma.

Lejos de tratarse de hechos aislados, este tipo de episodios suele convertirse en uno de los temas más comentados después de cada edición de los Martín Fierro.

Mientras las cámaras enfocan los premios, los looks y los discursos, muchas veces las historias más explosivas aparecen recién cuando termina la ceremonia y comienzan las reuniones privadas, los encuentros en los pasillos y las largas madrugadas de hotel.

Por ahora, ninguno de los señalados salió a confirmar o desmentir las versiones. Sin embargo, el silencio de los protagonistas no hizo más que aumentar la curiosidad alrededor de una noche que sigue dando que hablar en el mundo del espectáculo argentino.