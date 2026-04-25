Evelyn Botto habló de la posibilidad de ser madre con Fede Bal y fue contundente: "Yo hago..."

Evelyn Botto, locutora y artista de extensa trayectoria en medios, en los últimos veces apareció en todos los portales y programas de espectáculos por su noviazgo con Fede Bal. Tras cruzarse con Laurita Fernández, ex de su pareja, en "Otro día perdido", en un video de cocina le tiró una indirecta al hijo de Carmen Barbieri sobre tener un hijo, que encendio las alarmas en redes. En una nota, Botto aclaró la situación sorprendiendo más con su respuesta.

Evelyn fue sorprendida por "LAM" en la calle, y habló de todo. Durante la conversación, Botto se refirió a su nominación a los Martín Fierro de la Moda:"Yo hago chistes como que no lo entiendo porque realmente yo no lo entiendo", comentó entre risas.

Destacó que su estilo diario se basa en la comodidad y que no trabaja con especialista en moda: "No trabajo con asesora de vestuario. Me pongo lo que tengo en el placard para hacer streaming". Una declaración que choca con la glamour que suele esperarse en estos premios. Pero Evelyn es así: auténtica y sin vueltas.

Consultada por la reacción ante el reconocimiento, la figura remarcó: "Me encanta, me divierte, me parece re lindo el reconocimiento, nada más que yo me gusta latiguearme". Añadió en el programa: "Repito mucha ropa, no sé, capaz mi pensamiento es buscar algo más loco". La autocrítica es su marca registrada.

A la hora de elegir el vestuario para la gala, confirmó que colabora con la asesora Natalia Antolina. "Estoy yendo a Natalia a ver si armamos algo. No sé si me voy a hacer mucho la loca. Voy a buscar algo que me entre y que me haga sentir cómoda", detalló. Inicialmente, pensó en un look negro, pero Antolina le sugirió salir de ese color.

Al ser consultada sobre las ausencias entre sus compañeras del medio, como Gime Accardi, Botto se mostró sorprendida: "No sé por qué no está nominada. No tengo idea. Debería". Sobre los comentarios críticos, insistió: "Si yo misma te dije que yo no tendría que estar, imaginate. No, no. Eh, sí, me parece que Gime tendría que estar". Una defensa inesperada. Para Evelyn, las discusiones sobre quién merece o no una nominación son naturales y no le generan incomodidad.

La entrevista avanzó sobre temas personales cuando surgieron chistes en torno a Fede Bal y la posibilidad de formar una familia. Vale recordar, que hace unos días Evelyn apareció en un video de Sofía Pachano, en el que cocina con invitados, y la locutora se encargó de cuidar al hijo recién nacido de la actriz. Con la criatura en brazos, le tiró una indirecta a Fede sobre tener un bebé, lo que generó todo tipo de especulaciones. "Yo, mirá, primero me gustaría terminar este año sólida", respondió, siempre con humor. Y agregó: "No, no, no lo pensé nunca, la verdad. Yo chistes, nada. Es todo lo que hago, chistes".

Sobre el origen de estos comentarios, aclaró: "En el contexto era el crío. Sabía que también seguramente iba a generar unos comentarios, pero más que nada para buscar el comentario, no porque lo estemos pensando ni nada más lejos". Consultada sobre la maternidad, fue directa: "Es medio chocante, pero viste como que está buscando eso. La verdad es que no, no es algo que haya pensado, no".

Evelyn Botto dejó las cosas claras. Los rumores de embarazo o de planes de ser madre con Fede Bal no pasan de chistes. Ella misma los alimenta, pero como parte del juego mediático. Nada más. Su foco, por ahora, está en el trabajo. En la nominación que no termina de entender y en los looks que todavía no define.

La conductora maneja su exposición con inteligencia: usa el humor para desarmar la presión y la crítica. No se toma demasiado en serio a sí misma, y eso la hace más auténtica. La maternidad, por ahora, no está en su radar. Y lo dice sin vueltas. Un lujo en un mundo donde muchas figuras esconden sus decisiones personales. Evelyn, en cambio, las muestra. Y punto.