¿Evelyn Botto quiere tener un hijo con Fede Bal?: la indirecta que lo descolocó

A fines de 2025, Fede Bal y Evelyn Botto blanquearon su romance. Desde entonces, la relación avanza firme y hasta compartieron su primer viaje juntos en el verano de 2026. Todo indica que atraviesan un gran momento personal. Y, en las últimas horas, la cantante sorprendió al tirarle una indirecta al actor y dejar entrever sus ganas de tener un hijo juntos.

Recientemente Sofía Aldrey, expareja del mediático, anunció su embarazo. En ese contexto, Carmen Barbieri expresó su deseo de convertirse en abuela e incluso reveló que su hijo se emocionó al conocer al bebé de Sofía Pachano.

En ese contexto, la pareja visitó a la hija de Aníbal Pachano y a su bebé, y protagonizó un momento que no pasó desapercibido. Mientras la artista cocinaba para un video de redes, Evelyn sostenía en brazos al pequeño y, mirando a cámara, lanzó: "Che, ¿cómo me ven?", en un tono que muchos interpretaron como una referencia a la maternidad.

La escena siguió con humor, pero dejó tela para cortar. La conductora llamó a su novio y le preguntó sin vueltas: "¿Hacemos uno?". Tras aparecer en cámara Fede respondió sorprendido: "¿Ahora?". Entre risas, Sofía intervino con un "vamos Vito" mientras intentaba agarrar al bebé, como para abandonar la escena que prometía subir de tono.

El intcambio se volvió viral y encendió especulaciones. Sin confirmaciones, el gesto dejó entrever que en la intimidad, la pareja podría estar evaluando dar un paso más. Los seguidores, atentos, ya imaginan a sus ídolos formando una familia en un futuro cercano.