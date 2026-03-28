De la traición a la cuna: Sofía Aldrey está embarazada del ex de la panelista por la que Fede Bal le fue infiel

Un extraño hecho se está llevando a cabo en la farándula, con un embarazo y unos papis que son conocidos por una historia del pasado que involucra a Fede Bal. Es que su exnovia, Sofía Aldrey, está esperando su primer hijo con alguien que pertenece a su historia. Mientras Bal se muestra feliz con Evelyn Botto, hace muy poco hizo una insólita confesión sobre la infidelidad que ahora podría cobrar otro sentido. Todo se mezcla en un círculo que se cierra de la manera menos pensada.

Sofía Aldrey eligió las redes para dar el batacazo. Desde su cuenta de Instagram compartió postales de los últimos días en Francia, donde mezcló despedidas, paseos y masajes hasta que, sin aviso, metió la frase que lo cambió todo: "Recap de estos últimos días de sentimientos encontrados. Despedir a Simba. Conocer París con mi mami y bebito". Ahí nomás dejó caer que está esperando un hijo, aunque recién después se supo que lleva cinco meses de gestación y que el bebé es varón.

Sofía Aldrey, con su pareja, Nacho Vivas.

Pero lo que hizo que el anuncio explotara no fue solo la noticia del embarazo. Ángel de Brito soltó en "LAM" (América TV) el dato que nadía esperaba: el futuro papá es Nacho Vivas, el ex novio de nada menos que Estefi Beraldi que, en su momento, apareció en los chats de la infidelidad de Fede Bal.

La felicidad de Sofía Aldrey, esperando su primer hijo.

Sí, el mismo hombre que tuvo una historia con una de las tantas mujeres con las que el actor engañó a Sofía cuando todavía estaban juntos. Un detalle que reescribe por completo el tablero.

Para entender el nivel de la trama hay que volver al verano tórrido de 2023. En ese momento, Sofía descubrió que Fede Bal la engañaba con una larga lista de mujeres gracias a un aviso del lavarropas con conexión wifi que le llegó a la madrugada.

La separación de Fede Bal y Sofía Aldrey

Entre esas mujeres, según contó ella misma en su momento, aparecía una panelista que trabajaba con Carmen Barbieri. Súper dolida, Aldrey se fue del país y, tras varias idas y vueltas, terminó armando su vida lejos del escándalo.

Ahora la historia da un giro inesperado. Que Sofía esté esperando un hijo con el ex de esa misma panelista mete una tensión que pocos se animan a ignorar. Mientras tanto, Fede Bal sigue mostrándose feliz con Evelyn Botto, pero hace apenas unos días sorprendió con una confesión sobre aquella infidelidad que, escuchada con el diario del lunes, suena distinta. En un programa de televisión, el actor habló con una liviandad que hoy muchos releen con otras luces.

Lo cierto es que Sofía, que en su momento aseguró que si tuviera que agarrársela con cada una de las minas de los chats no le alcanzarían las horas del día, parece haber encontrado la forma de cerrar ese capítulo de la manera más inesperada: con una familia nueva, un varón en camino y un compañero que, aunque viene de su pasado, nada tiene que ver con aquel escándalo. En la farándula no hay caso cerrado, solo vueltas de tuerca.