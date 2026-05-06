Carmen Barbieri abrió su corazón sobre un hecho que marcó su vida: "Interrumpí un embarazo porque podía morir..."

Carmen Barbieri se plantó frente a Pampita y contó sin vueltas lo que pocos sabían. Tras hacer revelaciones como por qué no tiene pareja en la mesa de Mirtha Legrand, en una conversación mucho más profunda con la recientemente separada Carolina Ardohaín, se animó a hablar de un hecho que marcó su vida: habló de un embarazo que tuvo que cortar porque los médicos le dijeron que se moría.

La noche se puso íntima en "Lo de Pampita". Carmen Barbieri llegó con su tonada cantada y esa mezcla de humor y dolor que la caracteriza. No pasó ni un minuto cuando ya estaban hablando de lo que duele de verdad.

Pampita le preguntó por Federico, su hijo, y si quería ser abuela. Carmen dijo que sí, pero que no lo vuelve loca con el tema. "Si viene, soy la mujer más feliz del mundo. Y si no viene, también", tiró. Pero después vino lo grosso. La conductora le preguntó si alguna vez retó a Fede por alguna actitud con las mujeres. Y Carmen soltó: "Mucho. Las últimas veces me enojé". Y contó que el gen se lo viene del abuelo y de Santiago Bal. Todo mezclado.

Después, Pampita le preguntó cómo es Carmen en el sexo. Barbieri largó una carcajada y dijo: "Hace mucho". Mucho resultaron ser nueve o diez años. "Porque estoy grande y el sexo tiene que ser con alguien muy especial. Que me mueva el piso", explicó. Con humor y exigencia: el tipo tiene que tener humor, ser inteligente y, encima, cantar bien. "Por lo menos no desafinar", bromeó.

También asomó un viejo amor. Contó sobre un vendedor de insumos médicos que la conquistó en la calle. Una noche la llevó a un chalet oscuro en el Gran Buenos Aires, ella pensó que la iban a matar, y de repente se abrieron las persianas y aparecieron payasos y globos. "¡Me morí de amor!", reconoció. Pero no quedó con él. Se casó, tuvo hijos, y Carmen sigue sola. "Me niego mucho al amor de pareja", dijo.

Pampita insistió: ¿fue difícil acompañar a Santiago Bal tantos años? Carmen no esquivó. "Sí, fue difícil. Armé una familia con todo el amor de mi vida. Los hijos de otras mujeres de Santiago tenían sus habitaciones. Las madres festejaban los cumpleaños. Y de golpe se vino todo abajo". Contó que iba al psiquiatra y lo quería matar. "Lo soñaba. Le clavaba un paraguas acá", dijo señalándose la garganta. Después entendió que quería matar el sentimiento. "Me costó un año y medio, pero lo logré".

Pero lo más crudo llegó después. Carmen reveló que a los 39 años quedó embarazada de Santiago. Al segundo mes ya tenía 18 de presión. El médico le dijo claro: "No llegás ni al quinto mes. No te arriesgues. Podés perder el bebé y podés perder la vida". Y Carmen tuvo que interrumpir. "Fue horrible. Me hubiera encantado tener otro hijo", reconoció. Se lo contó a Federico hace poco. "Me dijo: '¿Yo tendría un hermano?' Y le dije que sí, pero que tuve que interrumpir porque me podía morir".

Después vino el humor otra vez. Porque Carmen es así. Contó que su padre, Alfredo Barbieri, no quería a Jorge Porcel. "¿Por qué no me querés?", le preguntó Porcel. Y el viejo Barbieri le respondió: "¡Porque sos gordo!". Carmen se ríe al contarlo. Y aclara: "Mi papá nunca tuvo un arma. Lo de que le disparó al auto es mentira. Tenía una navajita chiquita nomás".

El cierre fue con otro palo. Pampita le preguntó qué tendría que tener un hombre para conquistarla ahora. Carmen fue filosa: "Humor. Y un poco de guita, porque ya me estoy cansando de mantener a los hombres". Y aclaró: "No necesito que me mantengan. Yo sola me compro, me mantengo. Pero que se pague su alquiler, su comida, su ropa, sus viajes. Sin un mango no quiero". Y cerró con una frase que define todo: "Soy mi dueña".