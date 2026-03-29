Carmen Barbieri reveló hace cuántos años que no tiene pareja: "Ni siquiera un encuentro..."

Carmen Barbieri estuvo invitada en el programa de Mirtha Legrand y reveló aspectos de su vida privada tras el divorcio y la posterior muerte de su última pareja, Santiago Bal.

"Me gustaría tener una pareja. No es que estoy muy exigente, pero me gustaría tener a mi lado un hombre inteligente, con humor, que me banque. Yo trabajo mucho y tengo muy poco tiempo. Es verdad que tuve muchos novios, por esto, hace como 20 años que no salgo con nadie. No tuve amores. Ni siquiera un encuentro", se sinceró la conductora de "Con Carmen" (El Nueve).

Por otro lado, al ser consultado por los invitados si recurría a las aplicaciones de citas, la mamá de Fede Bal dijo: "No, no me gustan. Soy muy miedosa. Con gente que no conozco no salgo, me lo tiene que presentar".

Carmen Barbieri reveló que hace 20 años no tiene pareja. (Foto: captura de El Trece).

Sin embargo, Carmen Barbieri tuvo una salida de esas características. En su momento comenzó una relación que duró 7 meses con un hombre que conoció en la calle. Según dijo, ella iba en taxi, él se puso a la par con su auto y le tiró un papelito con su número de teléfono. Al tiempo lo contactó y salieron. "Tenía 20 años menos que yo", sorprendió.

Con respecto a la relación con Jorge Porcel aclaró que Alfredo Barbieri nunca aprobó el vínculo. "Mi papá sacó una navajita chiquita y decía que con eso lo iba a matar, en modo de broma. Yo tenía veinte años, estuve cuatro años saliendo. Me enamoré mucho de él, de su inteligencia y de su talento".

Conocida en el medio por ser incisiva en los enfrentamientos con colegas, Carmen dio una respuesta categórica. "No me estoy peleando últimamente con nadie. Me están buscando, pero no me encuentran". Barbieri detalló el cambio de actitud: "Estoy grande y no tengo más ganas de estar enemistada o que la otra persona se sienta mal con algunas cosas que he dicho o digo". Sobre su estilo, resumió: "He jugado mucho con el humor y la pelea, es un hilo muy delgado. Tengo un humor muy negro, pero es limpio".