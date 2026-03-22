Mirtha Legrand reaccionó a un inesperado pedido de Dady Brieva y el momento se volvió viral: "Viva Perón..."

Para la emisión de este sábado 21 de marzo, Mirtha Legrand apostó a una "mesaza" cargada de humor en "La noche de Mirtha" con la presencia de Midachi -Miguel del Sel, Dady Brieva y el Chino Volpato- y Gladys Florimonte. Tal como era de esperarse, las ocurrencias y bromas de los comediantes no quedaron a un lado y fue el protagonista de "El sodero de mi vida" quien sorprendió a "La Chiqui" con un pedido inesperado.

El trío humorístico visitó el ciclo para promocionar su regreso a los escenarios con una última gira de despedida. Las funciones marcarán el cierre definitivo de una etapa que dejó huella en el humor argentino, con presentaciones previstas en calle Corrientes, Córdoba y Rosario.

Mientras que el Chino Volpato contó cómo surgió la idea y Miguel del Sel se refirió al futuro del grupo, Dady Brieva aprovechó el clima distendido y lanzó una propuesta que descolocó a Mirtha Legrand.

"Yo te veo y veo que has trascendido, y que estás en un momento donde sos impune. Vos decís cualquier cosa y se te banca porque se han sentado en la mesa los unos y los otros, y les has preguntado a todos", comenzó explicando el humorista.

Miguel del Sel, Dady Brieva y el Chino Volpato en "La mesa de Mirtha". (Foto: Instagram/ @lamesazarg).

Y disparó, generando risas en la mesa: "Como para demostrar que se ha cerrado la grieta, sería un buen momento para que digas 'Viva Perón' en este momento, con fuerza".

Lejos de esquivar el momento, la "Chiqui" respondió con rapidez. "Lo traías debajo del poncho", señaló, con una sonrisa irónica que desactivó la situación. El intercambio, que mezcló humor y política, no tardó en viralizarse en redes.