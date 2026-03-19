Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

LA PAVADA

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Según La Pavada de Diario Crónica, "La Chiqui" y su nieta ya definieron las figuras que las acompañarán en sus respectivas "mesazas".

Mirtha Legrand y Juana Viale se preparan para una nueva emisión de sus respectivos programas: "La Noche de Mirtha" y "Almorzando con Juana", que van todos los fines de semana por la pantalla de El Trece. En sus "mesazas", la "Chiqui" y su nieta tendrán invitados de lujo, que prometen debate y entretenimiento.

Una vez más, tal como tienen acostumbradas a sus audiencias, Mirtha y Juana recibirán a destacadas personalidades de la actualidad, la política y el espectáculo.

Según La Pavada de Diario Crónica, Mirtha el 23 va a ver el musical "Annie" con Lizy Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo; esta tarde graba su programa con los Midachi (Miguel del Sel- Dady Brieva- Chino Volpato) y Gladys Florimonte, apostando al humor. 

Los invitados de Mirtha Legrand para este fin de semana. (Instagram/@lamesazarg).
Los invitados de Mirtha Legrand para este fin de semana. (Instagram/@lamesazarg).

Y su nieta Juana, además de la mesa de este domingo 22 de marzo a partir de las 13.45 horas, hará una entrevista con Ca7riel & Paco Amoroso. Los cantantes vienen de dar una visita sorpresa a los participantes de "Gran Hermano Generación Dorada" en el marco de la presentación de su nuevo álbum, "Free Spirits".

Mirtha Legrand: todo sobre el rating de "La Noche de Mirtha", su edad, su nieta Juana Viale y su competencia con Andy Kusnetzoff

Esta nota habla de:
1
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

2
Fito Páez cambió la letra de un hit en pleno show y desató una ovación por Sofía Gala
Noticias

Fito Páez cambió la letra de un hit en pleno show y desató una ovación por Sofía Gala

3
Tini Stoessel vs Emilia Mernes: la polémica y el inesperado rol de "aliadas" de Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes
Noticias

Tini Stoessel vs Emilia Mernes: la polémica y el inesperado rol de "aliadas" de Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes

4
Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"
Noticias

Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"

5
La historia detrás del corset viral de Maria Becerra en el Lollapalooza Argentina 2026 que sorprendió a todos
Lanzamiento

La historia detrás del corset viral de Maria Becerra en el Lollapalooza Argentina 2026 que sorprendió a todos

Últimas noticias de Noticias del espectáculo