Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Mirtha Legrand y Juana Viale se preparan para una nueva emisión de sus respectivos programas: "La Noche de Mirtha" y "Almorzando con Juana", que van todos los fines de semana por la pantalla de El Trece. En sus "mesazas", la "Chiqui" y su nieta tendrán invitados de lujo, que prometen debate y entretenimiento.

Una vez más, tal como tienen acostumbradas a sus audiencias, Mirtha y Juana recibirán a destacadas personalidades de la actualidad, la política y el espectáculo.

Según La Pavada de Diario Crónica, Mirtha el 23 va a ver el musical "Annie" con Lizy Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo; esta tarde graba su programa con los Midachi (Miguel del Sel- Dady Brieva- Chino Volpato) y Gladys Florimonte, apostando al humor.

Los invitados de Mirtha Legrand para este fin de semana. (Instagram/@lamesazarg).

Y su nieta Juana, además de la mesa de este domingo 22 de marzo a partir de las 13.45 horas, hará una entrevista con Ca7riel & Paco Amoroso. Los cantantes vienen de dar una visita sorpresa a los participantes de "Gran Hermano Generación Dorada" en el marco de la presentación de su nuevo álbum, "Free Spirits".