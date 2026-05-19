El fuerte descargo de Lizy Tagliani en los Premios Martín Fierro 2026 tras cerrarse la causa de Viviana Canosa: "Se cag..."

Además de las polémicas que suelen rodear a los Premios Martín Fierro, uno de los momentos más esperados de cada edición son los discursos de las figuras al recibir sus galardones. En la noche más importante de la televisión abierta 2026, Lizy Tagliani subió al escenario tras el triunfo de "La Peña de Morfi" y provocó fuertes repercusiones por sus palabras sobre las acusaciones que tiempo atrás impulsó Viviana Canosa.

El ciclo de Telefe se quedó con el premio a "Mejor Programa Musical" y, en medio del festejo, la conductora decidió hablar del duro impacto personal que sufrió durante los últimos meses. "La Peña es un poco de familia, el asado y la música. Una familia que traté mucho de conseguir. Yo por segunda vez pude darle la oportunidad de darle una familia a un chico", expresó en referencia a Tati, el niño que adoptó.

Luego, Lizy elevó el tono de su descargo y cuestionó a quienes difundieron las denuncias en su contra. "Muchos de los que están acá se cag*** en eso. También probablemente quienes estén mirando. Dijeron que era chorra, pedófila y que me dedicaba a la trata de personas, y que había videos míos viendo pornografía infantil. Se cag*** en que había un niño de 4 años con la oportunidad de una familia", lanzó frente a un auditorio completamente en silencio.

La artista también destacó el esfuerzo que hizo para construir su carrera y volvió a reclamar justicia. "Estoy agradecida por haber llegado a donde llegué, de haber salido de una familia decente y estar compartiendo esto hoy con ustedes, porque de chica me crié viendo la televisión. Sin embargo, hoy tengo que seguir pidiendo justicia por mi familia, mi hijo y por todas las personas que no tienen la posibilidad de defenderse", sostuvo emocionada.

Lizy Tagliani junto a su esposo en los Premios Martín Fierro 2026. (Foto. Instagram/ @lizytagliani).

De acuerdo a lo que trascendió, el juez Ariel Lijo decidió archivar la causa lanzada que había impulsado Viviana Canosa, y con esto marcó el cierre de una de las causas mediáticas más comentadas del último año en Comodoro Py. Según lo informado por Infobae, el magistrado consideró que no existían pruebas contundentes ni declaraciones que permitieran avanzar con la acusación original.