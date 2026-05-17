Telefe levanta el programa de "Gran Hermano" de este lunes y martes: los motivos

Tal como anticipó Santiago del Moro, "Gran Hermano Generación Dorada" no saldrá al aire este lunes 18 y martes 19 de mayo. Luego de la gala de eliminación, el reality de Telefe volverá a emitirse el próximo miércoles, fecha en que se llevará adelante el repechaje.

Sucede que Telefe transmitirá dos eventos televisivos muy importantes. En primer lugar, los Premios Martín Fierro de Televisión Abierta, cuya conducción estará a cargo una vez más de Del Moro

Por otro lado, se disputará el partido de vuelta entre Boca Juniors y Cruzeiro por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

De esta forma, "Gran Hermano" recién podrá verse el miércoles 20 de mayo para el repechaje. Allí entrarán exparticipantes, jugadores nuevos y se repartirán "golden tickets". Se rumorea que ingresarán ocho personas en total.

Actualmente, la casa más famosa del país cuenta con doce participantes. En cuestión de días, el juego se reiniciará y dará inicio a una nueva etapa, que se espera que sea más entretenida, estratégica y picante para los televidentes.