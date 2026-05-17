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FARÁNDULA

Quién es el nuevo eliminado de "Gran Hermano" antes del repechaje

Este domingo 17 de mayo, el reality conducido por Santiago del Moro tuvo gala de eliminación y un participante debió abandonar la casa más famosa del país. ¡Enterate todo, en la nota!

Este domingo 17 de mayo hubo gala de eliminación en "Gran Hermano Generación Dorada", en vivo, por la pantalla de Telefe. Después de la salvación de Juani Car durante la votación positiva, la placa mutó a negativa hasta el día de hoy. Al final del programa, el participante más votado debió abandonar la casa más famosa del país, que ya se alista para recibir a nuevos jugadores con el repechaje.

En el programa anterior, Cinzia había quedado en placa tras ser sancionada por "hablar del afuera" con sus compañeros. Cabe recordar que la oriunda de Venezuela volvió al reality con el "golden ticket" luego de la expulsión de Sol Abraham.

De esta forma, la placa se completó de la siguiente forma: Danelik, Tamara, Eduardo, Zunino, Luana y Cinzia.

La placa negativa de "Gran Hermano Generación Dorada".
La placa negativa de "Gran Hermano Generación Dorada".

En el arranque del programa, Santiago del Moro anunció los nombres de los salvados de la noche: Luana (2,7%), Tamara (3,7%), Cinzia (4,3%), Zunino (13,9). Así el versus final será entre Danelik y Eduardo.

Finalmente, Danelik se convirtió en la nueva eliminada de "Gran Hermano Generación Dorada".

Gran Hermano: todo sobre la nueva temporada, el casting, los ganadores y los participantes

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