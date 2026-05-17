María Becerra agotó cinco shows y anunció una sexta fecha del "Quimera Tour": los detalles

A una semana del anuncio, María Becerra agotó cinco shows y anunció una sexta fecha en el Arena de Buenos Aires. Se trata de su regreso a los escenarios después de hacer historia en el estadio River Plate, donde se convirtió en la primera artista femenina argentina en dar tres conciertos completamente agotados en un mismo año.

Según La Pavada de Diario Crónica, con tiempo de anticipación, conmovida, feliz y dispuesta a darlo todo en el escenario, la querida actriz anunció su esperado regreso a Buenos Aires con dos shows en el Arena el próximo 13 y 14 de noviembre, donde presentará en vivo "Quimera", su más reciente álbum, con una puesta en formato 360. Los fans ya reservaron sus tickets.

"Después de River, sentimos que Quimera también necesitaba un espacio donde cada detalle pudiera vivirse más cerca. Un formato más íntimo, más teatral y más inmersivo para el universo de cada alter ego", presentó María Becerra en redes sociales.

Tras agotar las primeras dos fechas para el Arena de Buenos Aires, lanzó otras tres (15, 17 y 18 de noviembre), que rápidamente terminaron con el mismo resultado. Actualmente, solo hay entradas disponibles para el jueves 19 de noviembre.

María Becerra agotó cinco shows y suma una sexta fecha en el Arena de Buenos Aires.

"Para los que vinieron a River, esta va a ser una experiencia completamente diferente; nos vamos a poder ver y cantar más cerca que nunca. Para los que vienen por primera vez, prepárense para lo que van a ser estos shows porque no están ready", les anticipó "La Nena de Argentina" a sus fans.