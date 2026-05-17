La opinión de Luis Ventura: no fui, no soy, ni seré misógino

@LuisVenturaSoy

Sin comerla ni beberla, un día me desperté y un tsumani de dichos, agravios, y contradichos me llevaron puestos mi tranquilidad y mi vida. ¿Qué pasó?... Una persona que en tren de hacer alegremente chistes por un streaming, apuntó a la asociación de periodistas que presido (APTRA) y la empezó a basurear de todas las maneras habidas y por haber.

Esa persona es Florencia Peña, un actriz que supo ser coronada y premiada tres veces en la historia de la entidad, varias nominaciones que la distinguieron. A esta persona se le ocurrió ante una cámara y un micrófono y, según ella en clave de humor, hacer pelota a Santiago del Moro porque no saluda o no festeja a su colega Marley porque le cae mal, o no se saludan, y sumar una enchastrada a la asociación de periodistas tratándola de haber perdido prestigio porque ella no está nominada, me parece un accionar injustificado para mí.

Pero que después de toda esa agresión tener que escuchar a esta buena mujer justificar su bravuconada victimizandose y haciéndose la distraída de algo que generó ella cuando le llegó una devolución recargando su misilera y entrándome como misógino, y una sarta de injurias y calumnias no lo voy a tolerar, al menos con el silencio.

Tengo el derecho a patalear cuando me quieren poner nombres en mi boca, cuando imaginan lo que yo dije sin dar un solo nombre, cuando interpretan lo que no fue para victimizarse y discriminar a porteros, empleados sin visibilidad y actores eróticos permitidos y legales como si fueran delincuentes.

La señora Florencia se olvida de las travesuras y picardías que supo cometer y exige disculpas de lo que ella misma con la complicidad de su amigo Marley generaron en un streaming infame.

Marley y Florencia Peña tienen un programa de streaming en Luzu TV.

No fui, no soy y no seré misógino, ni tampoco todas las barbaridades que me revoleó esta mujer que solo llora cuando los chistes no los hace ella.

Acá estoy y que me denuncien si cometí algún delito y que sea la Justicia la que me juzgue y no esta diminuta mujer que se hace la graciosa cuando los chistes no la tienen a ella misma de protagonista.

Ella sola no tiene una familia, yo también la tengo y no quiero que me hagan lo que hace tirando la piedra y escondiendo la mano a manera de humorada. No voy a pedir ninguna disculpa de algo que no hice ni dije. ¡Te lo digo yo!

L.V.