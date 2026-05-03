La opinión de Luis Ventura: el Martín Fierro se luce con la moda

@LuisVenturaSoy

Sin dudas, fue "La Fiesta Inolvidable". Con una celebración espectacular, llena de glamour, ramilletes de fragancias que se perpetuaban en el aire de los estudios de Telefe que realizó a todo orquesta el evento de la Moda, con una impactante y frenética alfombra roja en principio, con el piloteo del Chino Leunis y la deliciosa Zaira Nara, que hablaban con todas las figuras, figurones y figuritas que iban desfilando, modelos, actrices, diseñadores, conductores y acompañantes, donde los looks de cada uno, fueron las frutillas de la ocasión. El universo Modo Moda consolidaba su creación inesperada y su crecimiento exponencial.

Promediando las 22 horas, comenzó la ceremonia de entrega de las estatuillas que entregó Aptra, con dos conductores impecables y de lujo, como Valeria Mazza e Iván de Pineda, quienes fueron los encargados de leer las ternas, para la posterior entrega, lamentando la ausencia de una Mirtha Legrand, enfermucha y madrina de mundos de imagen y vestuarios.

Fue una noche cargada de elegancia y emoción, entre transparencias llenas de suspiros como los de Verónica Lozano o la hermana de Wanda Nara, que se fue de viaje y no estuvo, o la mismísima Ingrid Grudke que reapareció después de sus tiempos panicosos.

Pero también hubo lugar para las críticas, donde figuraron las grandes marcas nacionales e internacionales de ropa, en la primera gala del año, con estatuillas brillantes en su cuarta temporada donde las figuras del espectáculo, cumplieron con su presencia y estricto presentismo a la gran fiesta.

La Moda llegó para quedarse con el Martín Fierro y llegó el momento para que empezara a brillar aún más con un rating que Telefe cosechó con dos dígitos. Llegó el momento en el que la ropa y el estilo caminan juntos por el mismo sendero sin mirar las piedras del camino y solo buscando el mejor destino. ¡Te lo digo yo!

L.V.