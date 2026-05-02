Tras los rumores de separación: la reacción de Gonzalo Heredia al ver una foto osada de Brenda Gandini

En las últimas horas circularon versiones que indicaban que Brenda Gandini y Gonzalo Heredia se habrían separado tras 16 años juntos y una familia consolidada. La información generó un fuerte revuelo, ya que se trata de una de las parejas más queridas del espectáculo. Frente a la repercusión, el actor decidió romper el silencio aclarando que era todo mentira. Tras los rumores, Gonzalo reaccionó al ver una foto osada de Brenda, y descartó cualquier tipo de crisis.

Los rumores de separación prendieron la mecha después de unas declaraciones de Pepe Ochoa. El mediático soltó una frase demoledora: "se había terminado el amor". Así, puso en duda casi dos décadas de relación entre los actores, que forman una de las familias más consolidadas del ambiente. Lo que parecía un simple comentario se transformó en un escándalo de la noche a la mañana. Los portales replicaron la información y los fans se volvieron locos.

Los seguidores de la pareja no tardaron en hacer lo que mejor saben: se fueron directo a las redes sociales para revisar si los actores se dejaron de seguir o si subieron algún comunicado oficial. Pero en lugar de encontrar un anuncio de ruptura, se toparon con una postal mucho más candente. Brenda Gandini subió una foto casi en topless. Una campera de jean con corderito y nada abajo. Y la respuesta de Gonzalo llegó al instante con corazones y fueguitos.

La foto en cuestión no era cualquier cosa. Gandini protagonizó una sensual sesión para promocionar su cápsula de lentes. Eligió una producción audaz: una campera descontracturada y bien abierta, sin rastro de remera o corpiño. La imagen dejó con la boca abierta a más de un usuario. Pero quien más se sorprendió fue el propio Heredia. El actor no solo miró, sino que participó activamente con una reacción pública que despejó cualquier sospecha de enojo o distancia entre ellos.

Horas después del revuelo virtual, Gonzalo Heredia visitó el programa de radio "Perros de la calle" (Urbana Play). Y claro, no pudo esquivar las preguntas sobre la supuesta ruptura con la mamá de sus hijos. Fue entonces cuando largó una frase que cortó de raíz cualquier especulación: "No estamos separados, nada más alejado de la verdad". Lo dijo entre risas, con la soltura de quien sabe que el amor sigue intacto y que los chimentos, en este caso, fallaron feo.

El actor confesó que los rumores llegaron incluso a su círculo más íntimo. "Me escribió mi papá preguntándome si era cierto o no", aseguró este jueves al aire. Algo que demuestra cómo una versión sin fundamento puede escalar hasta convertirse en una preocupación real puertas adentro. Heredia se mostró sorprendido por la velocidad de la mentira. "Te ponen en palabras cosas que vos no dijiste y que ni siquiera viviste. A mí eso me llama mucho la atención. Hoy me río, en otro momento uno se enoja", agregó.

El galán de las telenovelas argentinas reconoció que no es la primera vez que le inventan un distanciamiento con Brenda. Ya lleva varias vueltas en esta rueda de rumores. Pero lo que contó a continuación dejó a todos helados. Semanas atrás vivió un episodio insólito en un lugar insospechado: el colegio de sus hijos. "El otro día me preguntaron si Brenda estaba embarazada", reveló. De la separación a un nuevo bebé: el periodismo de chimentos saltó de una ficción a otra sin escalas.