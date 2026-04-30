Gonzalo Heredia rompió el silencio tras los rumores de separación con Brenda Gandini: "Uno se enoja..."

En las últimas horas circularon versiones que indicaban que Brenda Gandini y Gonzalo Heredia se habrían separado tras 16 años juntos y una familia consolidada. La información generó un fuerte revuelo, ya que se trata de una de las parejas más queridas del espectáculo. Frente a la repercusión, el actor decidió romper el silencio.

El rumor tomó fuerza este miércoles luego de que se diera a conocer en "LAM" (América TV), donde Pepe Ochoa aseguró que la relación había llegado a su fin. Según trascendió, el cambio en sus apariciones públicas y la ausencia conjunta en eventos encendieron las alarmas entre quienes los rodean.

Incluso, se mencionó que el propio Heredia habría reconocido la situación en ámbitos privados. "No hay nada puntual... se acabó el amor", afirmaron en el ciclo al explicar los supuestos motivos de la ruptura.

Sin embargo, el actor no tardó en salir a desmentir la versión. Este jueves, al aire de "Perros de la Calle" (Urbana Play), fue categórico: "No estamos separados. Nada más alejado de la verdad", sostuvo, despejando dudas sobre su vínculo con Brenda Gandini.

En ese contexto, también reflexionó sobre cómo circulan este tipo de noticias. "Me escribió hoy mi papá a la mañana preguntándome si era cierto... A mí lo que me llama mucho la atención en esta era de posverdad que vivimos es cómo aseveran todo, con la contundencia que dan una noticia de que es así", expresó.

Con un tono más relajado, Gonzalo le bajó el dramatismo a la situación y hasta ironizó sobre lo sucedido. "Hoy me río. En otro momento uno se enoja", comentó. Y sumó: "Lo que más miedo me da es que empiezan a jugar otros factores como los hijos. Eloy (su hijo) tiene 14 años, que venga alguien a preguntarle o que le diga algo en el colegio".

Antes de cambiar de tema en la entrevista, el actor ironizó sobre los rumores que lo rodean desde hace años junto a su pareja. "Ya nos separamos varias veces. El otro día me preguntaban en el colegio si Brenda estaba embarazada. Dije no, ya con 44 años.... Brenda estaba ahí a unos metros, le pregunté y me dijo que no", cerró.