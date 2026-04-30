Valen G habla tras su paso por "Playback" y sorprende con su mirada sobre la industria: "Hemos sufrido mucho este último tiempo"

Dejar Córdoba para instalarse en Buenos Aires fue un paso clave en su vida, pero el verdadero quiebre de Valen G llegó cuando, viendo la serie juvenil "Violetta", descubrió que quería dedicarse a la actuación. Desde entonces, no paró. Ese impulso la llevó a formar parte de dos producciones de Disney y a subirse al escenario del Teatro Gran Rex junto al elenco de "Playback". En charla con DiarioShow.com cuenta como se afianza como cantante y compositora, mientras prepara nuevo material y escucha ofertas para seguir actuando.

Su paso por la calle Corrientes en marzo, junto al elenco de la serie de Disney, marcó un arranque de año vertiginoso, con funciones a sala llena y una agenda cargada. "Arrancamos con estos dos Gran Rex de la serie de ‘Playback'. Fue increíble, hicimos dos funciones en un día con entradas agotadas", contó.





La demanda fue alta y requirió una preparación intensa, con jornadas largas y trabajo constante. "Fue superexigente. La escuela de Disney es increíble, te preparan para todo. Fue muy arduo, con muchas clases de canto porque cantamos en vivo y mucha preparación de baile. Estábamos como doce horas laburando. Fue bastante tedioso, pero a la vez fue muy gratificante", explicó.

En paralelo, la experiencia de transitar los camarines y pisar un escenario tan emblemático tuvo un peso emocional fuerte. Un mensaje en particular la conectó con su historia. "Facu Gambandé, que estuvo en ‘Violetta', fue mi primo en la serie me mandó un mensaje la mañana de las funciones y me dijo ‘Prima, yo me acuerdo cuando hacía el primer Gran Rex Violetta y fue solo el comienzo de algo gigante. Disfrutarlo mucho'. Entre tantas corridas cuesta disfrutar de estar presente en ese momento. Y con ese mensaje puede pensar ‘hay una Valen chiquitita cordobesa que va a hacer dos Gran Rex'. Fue muy lindo y lo disfruté mucho", recordó.

La aparición de su personaje -Sasha, una de las villanas- en escena le despertaba dudas sobre cómo iba a reaccionar el público. Sin embargo, la respuesta fue muy distinta a la esperada. "Fue increíble cuando salí en la primera función y vi que había pelucas rojas que estaban vendiendo afuera por el pelo de Sasha, había pañuelos rojos en las cabezas de las chicas y outfits de mi personaje recreados. Me quedé muy flasheada", expresó.

Esa conexión se sintió desde el primer momento. "De hecho hice la primera la primera salida con la idea en la cabeza de ‘preparate para si no sucede, quedarte tranquila' y de repente salí y me temblaba la la mano porque veía toda esta situación. Fue muy linda esa conexión con el público", agregó.

El nuevo look de Valen G. (Foto: Instagram/ @valentinag).

Aunque no descartan una segunda temporada de "Playback", en el último tiempo Valen llamó la atención con un cambio de imagen rotundo. Dejó atrás el rojo que la acompañó durante tres años y que también definió a su personaje, para pasar a un castaño profundo. Según explicó, esa etapa cumplió su ciclo. "Lo que me pasa como actriz y como cantante y mi proceso propio es que siento que cerré una etapa. Si se vuelve a dar lo de ‘Playback', yo creo que ponemos peluca y chau", afirmó.

En paralelo, su proyecto musical entra en una nueva instancia. Tras lanzar "Short Baladas" en 2025, con temas como "Blu", "¿De qué sirve?" y "Ojos cerrados", ahora busca crecer con otra estructura de trabajo. Por primera vez, se apoya en un equipo. "Se vienen muchas cositas, se viene tocada en vivo, se viene álbum, se viene con todo. Estoy muy manija con respecto a mi música, así que espero todo", adelantó.

En 2025, Valen G lanzó "Short Baladas". (Foto: Instagram/ @valentinag).

En este contexto, sigue de cerca los cambios en la industria. Sobre el auge de las series verticales, opinó: "Estamos en un momento país también en donde se necesita trabajar y punto. Más que nada el ámbito artístico que hemos sufrido mucho este último tiempo. Creo que mientras que se generen espacios de trabajo, para mí está bien. De hecho, me han llegado propuestas para hacer series verticales. Todavía no me animé, pero no lo veo tan lejano", analizó.

Sin embargo, frente al avance de la inteligencia artificial fue más crítica. "Yo veo una publicidad hecha de IA y pienso que es una lástima porque hay tantos actores buenos en la industria, que hoy están en sus casas. Me choca un poco", cuestionó.