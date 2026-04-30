Diego Peretti fue operado de urgencia por un problema cardíaco: los detalles de su delicado estado de salud

Diego Peretti, uno de los actores más queridos de la Argentina, quien dentro de poco estrenará una película con Ricardo Darín, atraviesa un momento delicado de salud. El reconocido intérprete debió ser internado de urgencia y fue operado por un problema cardíaco. La noticia generó preocupación en el mundo del espectáculo, aunque las novedades posteriores trajeron tranquilidad sobre su evolución.

El reconocido actor argentino Diego Peretti debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia, según informó este mediodía la periodista Maribel R. Leone en el programa radial "El Observador". De acuerdo con lo detallado por Leone, el protagonista de "Los Simuladores" comenzó a sentir fuertes molestias que derivaron en una internación inmediata. "Se fue a hacer un estudio de chequeo del corazón, y a los médicos algunas cositas le hacían ruido, y decidieron dejarlo internado y haceres más estudios de rigor con más profundidad", expresó

La periodista explicó al aire que le colocaron un stent tras sufir una cardiopatía isquémica. Afortunadamente, el procedimiento médico se desarrolló sin complicaciones. Leone precisó que el actor ya se encuentra en etapa de recuperación: "La operación salió bien, Diego está estable y descansando".

La frase llevó algo de calma a los seguidores del artista, que estaban pendientes de cada novedad. El entorno del actor, por ahora, prefiere mantener reserva.

Una cardiopatía isquémica ocurre cuando las arterias coronarias se estrechan. Por ello se le colocó un stent, un procedimiento habitual, en el ICBA, que se especializa en problemas coronarios.

Aunque no se especificó cuánto tiempo permanecerá internado, se espera que en las próximas horas reciba el alta médica para continuar con el reposo en su domicilio. Debido a este inconveniente de salud, es probable que la agenda laboral del actor sufra algunas modificaciones temporales. Sus compromisos teatrales, como "El jefe del jefe", que hace en Calle Corrientes, y cinematográficos previstos para las próximas semanas podrían reprogramarse.

Desde su entorno han mantenido hermetismo, pero la información brindada en "El Observador" confirma que el cuadro no reviste mayor gravedad tras la cirugía. Peretti, de 63 años, goza de buena salud física y eso ayudó en la recuperación.

El actor se encuentra estable y en observación. Los médicos recomiendan reposo absoluto por al menos una semana. Sus fans ya le enviaron mensajes de aliento en redes sociales. La película que comparte con Ricardo Darín, uno de sus proyectos más esperados, llegará a la empresa de la "N" roja gigante en la segunda mitad del 2026. Lo importante, por ahora, es que Diego está bien. El quirófano quedó atrás y ahora toca descansar.