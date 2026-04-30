Maxi López reveló detalles de la serie con Wanda Nara: "Hubo cosas que no quise grabar..."

El rodaje de la serie vertical de Telefe que tiene como protagonistas a Maxi López y Wanda Nara acaba de concluir. Luego de que trascendieran las primeras imágenes de la empresaria como actriz de cine, ese inicio se pegó al final de las grabaciones de la ficción con su ex, que ya genera expectativa. Con una actriz de ascendencia asiática, con un guiño a la China Suárez, sobre la producción que pronto verá la luz, fue Maxi quien dio detales fuertes acerca de lo que se verá en pantalla.

Entre las revelaciones más llamativas, el exfutbolista reconoció que "hubo cosas que no quise grabar en la serie". La frase, cargada de misterio, se convirtió rápidamente en uno de los ejes de conversación del mundo del espectáculo. La producción entrelaza la historia real de la expareja con elementos de ficción y un tono cómico.

López, en diálogo con la prensa, insistió en que la serie evita cualquier ánimo de escándalo. "No va con mala intención para nadie y lo que grabamos son cosas que nos pasan en la diaria". Telefe, según explicó, aportó "un poco de pimienta" para darle atractivo televisivo. Pero el objetivo central sigue siendo que "la gente se divierta y eso es lo importante".

El exfutbolista intentó despejar cualquier especulación sobre posibles conflictos con Mauro Icardi o la China Suárez. "Por más que hagas o no hagas, la gente habla y no pasa nada", relativizó.

La serie, según contó el propio López, nació casi de casualidad durante su participación en "MasterChef". "Es un proyecto que nació adentro de MasterChef, empezaron a escribir sobre lo que nos pasaba", relató. Explicó que la idea fue mutando hasta convertirse en una ficción con tintes de humor. "El guion estaba muy bien escrito y estar al lado de grandes actores hizo el proyecto mucho más ameno". El elenco incluye figuras como César Bordón, Pachu Peña y Lucas Spadafora. La trama se construye sobre la vida cotidiana de López y Nara, pero abordada "de un lado un poquito más cómico".

A pesar de la expectativa, López confesó que hay aspectos de su vida que prefirió mantener fuera de cámara. "Hubo cosas muy fuertes que dijimos que no, lo van a tener que ver", anticipó, generando un manto de intriga sobre qué pasajes de la historia quedaron fuera del corte final. Sin embargo, remarcó que el clima durante la grabación fue positivo.

"Estamos en un momento que estamos bien, por los chicos, fue nuestra primera experiencia. Nos divertimos, la gente también y eso es buen indicio". Hasta el momento del estreno, ni López ni Nara han visto los capítulos completos. Ambos descubrirán junto al público qué fragmentos de su historia personal fueron seleccionados.

Además de la serie, López confirmó una novedad en su vida privada: ya firmó el contrato para mudarse a una nueva casa en el mismo barrio que Wanda Nara. Esta decisión, explicó, facilitará la convivencia familiar en Argentina y marca el inicio de una nueva etapa para el exfutbolista y sus hijos. La noticia representa un cambio relevante en la dinámica familiar de ambos. López explicó que fue selectivo con lo que quería exponer, priorizando la protección de su intimidad y la de su entorno cercano.

La serie que protagonizan Maxi López y Wanda Nara es una apuesta arriesgada. Llevar a la ficción la propia historia, con los escándalos a cuestas y las heridas todavía frescas, no es para cualquiera. Pero ellos lo hicieron. Y con humor, según cuentan. El hecho de que Maxi haya puesto límites y se haya negado a grabar ciertas cosas habla de un proceso de cuidado. No todo vale.

La mudanza al mismo barrio que Wanda también marca una decisión adulta: priorizar a los chicos, la logística, la paz. A la espera del estreno, tanto los seguidores de la expareja como el público general aguardan para descubrir qué aspectos de la relación llegarán a la pantalla y cuáles permanecerán en el ámbito privado. El enigma, por ahora, está servido. Y Maxi, con su frase, lo alimentó.