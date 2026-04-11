Wanda Nara ya habría elegido a la actriz que hará de la China Suárez en su serie: de quién se trata

En medio de la expectativa por ver las primeras imágenes de la serie que protagonizarán Wanda Nara y Maxi López, salió a la luz el elenco completo. Figuras como Georgina Barbarossa y Yanina Latorre, quien debutará como actriz, despertaron curiosidad. Sin embargo, el mayor revuelo se dio al conocerse a quién eligió la protagonista para interpretar a Eugenia Suárez, actual pareja de Mauro Icardi.

Según La Pavada de Diario Crónica, el lunes próximo comenzará el rodaje de la ficción vertical que tendrá a Wanda y Maxi como protagonistas en los estudios de Martínez. Las grabaciones serán de lunes a viernes desde temprano, con producción de Telefe. Además de las conductoras, el equipo también suma nombres como César Bordón, Eugenia Guerty y Débora Nishimoto.

El proyecto, titulado "Triángulo amoroso", combinará situaciones de humor con momentos cargados de drama, inspirados en la historia sentimental de los protagonistas. En ese contexto, uno de los ejes más comentados pasa por cómo será representada la figura de la China dentro del relato.

De acuerdo a lo que reveló en redes la periodista Naiara Vecchio, la encargada de ese papel sería Nishimoto, quien interpretaría un personaje alusivo llamado "La China". La actriz, de origen japonés, ya participó en la serie "Envidiosa" y ahora se suma a esta producción que promete dar que hablar.

El posteo de Nai Vecchio sobre la serie de Wanda Nara. (Foto: Instagram/ @NaiVecchio).

Cabe destacar que la elección no sería casual. La actriz elegida comparte un detalle con Eugenia Suárez: ambas tienen ascendencia japonesa, un rasgo que incluso la propia China destaca en sus redes con el usuario "Sangre japonesa" en Instagram.

A su vez, también se conocieron más detalles del reparto. Pachu Peña se pondría en la piel del abogado de Maxi, mientras que Sebastián Presta tendrá un rol importante en la trama. Por su parte, Clara Kovacic interpretaría a Daniela Christiansson, actual esposa de Maxi López.

Débora Nishimoto interpretaría a la China Suárez. (Foto: Instagram/ @deboranishimoto).

En paralelo, la ficción incluirá guiños al mundo televisivo actual. En esa línea, Yanina Latorre encarnará a una conductora de espectáculos y Pía Shaw será panelista. Con este elenco, la serie ya genera ruido y se perfila como uno de los lanzamientos más comentados.