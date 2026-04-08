Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

LA PAVADA

Yanina Latorre debutará como actriz en la serie de Wanda Nara y Maxi López: cuándo comienzan las grabaciones

Según La Pavada de Diario Crónica, la conductora de "SQP" será parte de la serie vertical junto a la mediática y al exfutbolista.

Yanina Latorre pasó del panel a la conducción y ahora va por más. La conductora de "Sálvese quien pueda" (América) debutará como actriz en la serie de Wanda Nara y Maxi López.

Según La Pavada de Diario Crónica, la conductora está lista para lanzarse a un nuevo desafío; en esta oportunidad, comenzará su faceta como actriz. Formará parte de la serie vertical que comenzarán a grabar el lunes Maxi López y Wanda Nara. Es contenido pensado para redes sociales. Ya experimentaron en el tema Jujuy Jiménez y Barby Vélez. 

Yanina Latorre debutará como actriz en la serie de Wanda Nara y Maxi López.
Yanina Latorre debutará como actriz en la serie de Wanda Nara y Maxi López.

Al aire de su ciclo en "SQP", Yanina reveló que aparecerá en las primeras escenas de la serie y que mantendrá su nombre real en la ficción. Además, señaló que estaba sorprendida por la cantidad de famosos que trabajarán con ella.

En "LAM", Angél de Brito contó que Georgina Barbarossa también formará parte del elenco. La presentadora de "A la Barbarossa" (Telefe) hará de la abogada de Wanda Nara

Wanda Nara: todo sobre Mauro Icardi, su edad, su Instagram y Maxi López

Esta nota habla de:
1
Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
Noticias

Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

2
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

3
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

4
Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica
Noticias

Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica

5
El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco
Noticias

El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco

Últimas noticias de La Pavada