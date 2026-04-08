Yanina Latorre debutará como actriz en la serie de Wanda Nara y Maxi López: cuándo comienzan las grabaciones

Yanina Latorre pasó del panel a la conducción y ahora va por más. La conductora de "Sálvese quien pueda" (América) debutará como actriz en la serie de Wanda Nara y Maxi López.

Según La Pavada de Diario Crónica, la conductora está lista para lanzarse a un nuevo desafío; en esta oportunidad, comenzará su faceta como actriz. Formará parte de la serie vertical que comenzarán a grabar el lunes Maxi López y Wanda Nara. Es contenido pensado para redes sociales. Ya experimentaron en el tema Jujuy Jiménez y Barby Vélez.

Yanina Latorre debutará como actriz en la serie de Wanda Nara y Maxi López.

Al aire de su ciclo en "SQP", Yanina reveló que aparecerá en las primeras escenas de la serie y que mantendrá su nombre real en la ficción. Además, señaló que estaba sorprendida por la cantidad de famosos que trabajarán con ella.

En "LAM", Angél de Brito contó que Georgina Barbarossa también formará parte del elenco. La presentadora de "A la Barbarossa" (Telefe) hará de la abogada de Wanda Nara.