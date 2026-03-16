More Rial demandó a Yanina Latorre tras compararla con un mono junto a su hijo recién nacido: la millonaria cifra que exige

El mundo del espectáculo se vio sacudido por una noticia explosiva que enfrenta a dos figuras de alto perfil mediático en los tribunales. Según trascendió en las últimas horas, Morena Rial decidió iniciar acciones legales contra Yanina Latorre a raíz de una serie de comentarios considerados discriminatorios y agraviantes. La disputa, que promete ser una de las más costosas de la farándula, surge mientras la hija de Jorge Rial se encuentra en prisión domiciliaria.

Todo comenzó cuando se reflotó en redes sociales un video de las vacaciones de Yanina en las Cataratas del Iguazú, donde se refería de forma despectiva a la familia de More Rial. En las imágenes, la conductora de "Sálvese quien pueda" (América TV) bautizó un episodio con animales como el "Monogate" y lanzó frases que vinculaban a la joven con hechos delictivos del pasado. La situación escaló rápidamente al involucrar al entorno más íntimo de la hija del conductor de "Argenzuela", lo que colmó la paciencia de la denunciante.

Guerra judicial: More Rial demanda a Yanina Latorre por una cifra millonaria.

La información fue revelada en el programa de streaming "Ya fue todo", donde confirmaron que el monto de la demanda es astronómico: "Morena Rial demandó a Yanina Latorre por una suma cercana a los 200 millones de pesos". De acuerdo con lo explicado en el ciclo de Jotax, el detonante principal de esta medida judicial no fueron los ataques personales hacia la mediática, sino las menciones directas hacia su pequeño hijo, Amadeo, quien fue comparado con la cría de un primate en el video viralizado.

La defensa de la demandante sostiene que, si bien ella es una figura pública acostumbrada a las críticas, no permitirá que se ataque la integridad de un menor de edad: "'Es More Rial y el pibe', lanzó Latorre al ver a un mono con su cría". Ante esta ofensa, la hija de Jorge Rial decidió avanzar con el reclamo económico más importante de su vida, todo esto mientras cumple con su situación de prisión domiciliaria, demostrando que está dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias para proteger al bebé.

Hasta el momento, la esposa de Diego Latorre no ha realizado un descargo formal sobre la notificación judicial, aunque se espera que aborde el tema con su habitual estilo confrontativo. La presentación ya se encuentra en manos de la Justicia y marca un precedente en cuanto a los límites de lo que se puede decir en redes sociales sobre los hijos de los famosos. Mientras tanto, el debate sobre el racismo y el respeto en los medios de comunicación vuelve a estar en el centro de la escena mediática argentina.

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