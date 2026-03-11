More Rial saludó desde el balcón y habló por primera vez fuera de la cárcel: "Voy a hacer las cosas bien..."

Tras cinco meses de detención en la Unidad Penitenciaria 51 de Magdalena, en las últimas horas More Rial obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria. Este miércoles, la influencer fue trasladada a la casa de su hermana Rocío donde permanecerá bajo monitoreo por una tobillera electrónica y rompió el silencio ante la prensa.

Apenas instalada en el departamento, la hija de Jorge Rial salió al balcón para tomar aire y saludar a la prensa que la esperaba en la calle. Desde el portero eléctrico se mostró con una actitud distinta y habló sobre su futuro. "Seguro empiece a estudiar abogacía. Obvio que voy a hacer las cosas bien para no estar más alejada de mis hijos", aseguró en diálogo con Oliver Quiroz, cronista de "A la tarde" (América TV).

Durante el breve intercambio también recordó el tiempo que pasó privada de su libertad. "Fueron casi siete meses", lamentó al referirse al período que permaneció detenida. Cabe destacar que Morena ya había estado una semana detenida en febrero de 2025 y luego volvió a quedar tras las rejas en septiembre de ese mismo año, donde permaneció hasta marzo de 2026.

Además, en medio de la charla, la mediática contó cómo vive este primer día fuera de la cárcel y mencionó a su hijo menor. "Estoy con mi hijo, justo durmiendo a la siesta, pero todo tranquilo", afirmó sobre Amadeo Ogás, el pequeño de un año y cinco meses.

More Rial en el balcón del departamento de su hermana, Rocío. (Foto: Captura: América TV).

Por otro lado, agradeció el trabajo de su defensa legal, encabezada por Martín Leiro y Alejandro Cipolla. "Estoy muy contenta por lo que lograron mis abogados", señaló, aunque también destacó el rol de su familia.

"Mi papá y mi hermana siempre cuidaron bien a Amadeo, así que por eso siempre estuve tranquila. Estoy contenta de poder tener la domiciliaria", aseveró More Rial. Y agregó: "No dejó de ser un encierro en el caso de una cárcel, pero en ningún momento me faltaron el respeto, y la verdad que estuvo todo bien".

More Rial saludó a la prensa desde el balcón. (Foto: Captura: América TV).

Antes de concluir, la joven de 27 años sorprendió al revelar que la Justicia autorizó únicamente el ingreso de sus amigos Alan Cañete y Virginia Montero, además de sus familiares directos que actúan como garantes. "Nada más", remarcó al respecto.