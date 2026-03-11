Luis Ventura reveló la difícil situación de Morena Rial tras salir de la cárcel: "No tiene dónde vivir"

El periodista Luis Ventura habló sobre la situación de Morena Rial, hija de Jorge Rial, luego de que la joven obtuviera el beneficio de la prisión domiciliaria tras permanecer casi cinco meses detenida en la Unidad Penitenciaria 51 de Magdalena. En una entrevista en Imbatibles, el ciclo que conducen Melina Fleiderman y Gabriel Schijman por Crónica TV, el periodista se refirió a las dificultades personales y económicas que atraviesa la mediática.

Durante la entrevista, Ventura aseguró que Morena atraviesa una fuerte inestabilidad habitacional desde que recuperó la libertad y explicó que actualmente no cuenta con un domicilio fijo. "Morena no tiene vivienda. Se está mudando de un lado para el otro. Hoy por hoy ella no tiene un lugar donde vivir", afirmó al describir la situación de la hija de Jorge Rial. En ese sentido, también remarcó el costo que implican los alquileres temporarios: "Se están pagando cifras siderales por los departamentos... 1.200 o 1.500 dólares por mes".

El rol de Ventura y su vínculo con Morena

En ese contexto, Ventura explicó que suele involucrarse para ayudar a Morena a resolver cuestiones prácticas vinculadas a su situación actual. "Yo no le pago el alquiler. Yo trato de buscarle un lugar. Soy el que consigue las cosas, el que negocia, el que va y pone la cara", señaló el periodista, al describir el rol que cumple para asistirla en medio de sus dificultades.

Además, dejó en claro el vínculo afectivo que mantiene con la mediática. "Yo a Morena la quiero. Es mi sobrina del corazón. No puedo mirar para otro lado cuando un familiar mío, aunque no sea de sangre, está pasando hambre o no tiene dónde dormir", sostuvo.

El conflicto con Jorge Rial

En otro tramo de la entrevista, Ventura apuntó contra Jorge Rial y consideró que el conductor debería involucrarse más en la situación de su hija. "Él es el padre. Tiene que hacerse cargo de su hija y de su nieto. No puede ser que el pibe esté dando vueltas por todos lados", expresó.

El periodista también reveló que su relación con su ex socio está completamente rota. "Jorge me bloqueó. No tengo diálogo con él desde hace mucho tiempo. Él eligió un camino y yo elegí otro", afirmó. En ese contexto, también mencionó que, según su visión, a Morena le retiraron el apoyo económico que tenía: "Le cortaron la tarjeta, le cortaron el departamento, le cortaron todo. La dejaron en la calle".

La preocupación por el hijo de Morena

Ventura aseguró que su principal preocupación en medio del conflicto es el hijo de Morena, Francesco, y la falta de estabilidad que atraviesa la familia. "El que más me preocupa en todo esto es el nene. El nene no tiene la culpa de las peleas de los grandes. Tiene que tener un techo y una estabilidad", señaló.

También mencionó las dificultades que enfrenta la joven para reorganizar su vida cotidiana mientras intenta resolver su situación habitacional. "Morena está tratando de anotar al nene en el colegio, pero si no tenés un domicilio fijo, ¿cómo hacés?", planteó.

El contexto judicial de Morena Rial

Las declaraciones de Ventura se producen luego de que Morena Rial recibiera el beneficio del arresto domiciliario tras pasar casi cinco meses detenida en la Unidad Penitenciaria 51 de Magdalena. La medida fue dispuesta por la Justicia teniendo en cuenta, principalmente, el bienestar de su hijo menor.

La joven fue trasladada al domicilio de su hermana Rocío Rial, donde cumple la medida con tobillera electrónica mientras continúa el proceso judicial. Según explicó su abogado, Martín Leiro, Jorge Rial firmó un compromiso para acompañar a su hija y brindarle apoyo familiar y económico durante esta etapa.