More Rial obtuvo la prisión domiciliaria: el fuerte motivo detrás de la decisión de la Justicia

En un giro inesperado para la causa que investiga a More Rial, la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires firmó este martes el beneficio de la detención domiciliaria. La medida llega tras meses de encierro en el penal y establece un sistema de monitoreo electrónico estricto. Esta resolución representa un alivio para la hija de Jorge Rial, quien se encontraba tras las rejas desde fines de septiembre del año pasado por una serie de delitos graves.

Todo comenzó cuando la joven quedó involucrada en una investigación por robos bajo la modalidad de "escruche" en distintas localidades del conurbano bonaerense. A Morena Rial se la acusa de integrar una banda dedicada a desvalijar casas en Villa Adelina, Martínez y Castelar, cumpliendo presuntamente un rol logístico. Tras haber incumplido pautas de conducta previas, terminó alojada en la Unidad 51 de Magdalena, situación que hoy llega a su fin con este cambio de modalidad.

Giro en la causa de More Rial y prisión domiciliaria: "Presentaron un escrito firmado por..."

En el programa "El Diario de Mariana" (América TV), el periodista Martín Candalaft detalló los argumentos que convencieron a los jueces para otorgar este beneficio: "Por un lado, el interés superior del niño. Y segundo, presentaron un escrito firmado por dos personas". Según explicaron en el ciclo de "América TV", la presencia del hijo menor de la joven fue el eje central para que los magistrados priorizaran el resguardo del vínculo familiar por sobre la permanencia en una celda común.

La decisión de la Justicia bonaerense también se apoyó en un documento clave que garantiza el cumplimiento de la pena fuera de la cárcel: "Presentaron un escrito firmado por dos personas, lo que resultó determinante en la decisión de los jueces". Si bien no trascendieron los nombres de quienes pusieron la firma como garantes, este aval permitió que la defensa lograra el objetivo que buscaba desde hace meses, cuando la situación procesal de la imputada se había complicado por el cargo de robo doblemente agravado.

A partir de ahora, la influencer deberá cumplir con el arresto en un domicilio fijado, bajo la vigilancia constante de una tobillera electrónica. Este nuevo escenario judicial no la exime de la investigación por su presunta participación en la banda delictiva, pero le permite esperar el juicio fuera del sistema penitenciario. El caso sigue despertando polémica mientras se esperan nuevas pericias que definan su responsabilidad final en los hechos denunciados.