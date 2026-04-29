Cecilia Calafell confirmó su separación de Pablo Lescano con un emotivo mensaje: "Hoy me permito fluir"...

Pablo Lescano y Cecilia Calafell pusieron fin a una relación de más de veinte años. La noticia impactó de lleno en los seguidores de la música tropical argentina y en el entorno del líder de Damas Gratis. La ruptura fue confirmada tras semanas de especulaciones con Calafell decidida a manifestar su presente a través de un mensaje en redes sociales. Allí marcó el cierre de una etapa personal y familiar con declaraciones íntimas y profundas.

En respuesta a una pregunta directa de una seguidora en su cuenta de Instagram, Cecilia Calafell confirmó la separación en términos definitivos. Ante el interrogante sobre si se había separado de Pablo Lescano, respondió con un escueto pero contundente "sí". Puso fin a una de las parejas más estables del circuito musical popular. También dejó en evidencia el desgaste de una relación que, según palabras previas de la periodista Fernanda Iglesias, estuvo atravesada por episodios de infidelidad.

La pareja, que comparte dos hijos y más de dos décadas de historia en común, finalizó su vínculo tras atravesar una crisis prolongada. Sin declaración oficial por parte del músico, fue Calafell quien asumió la decisión de romper el silencio. Abordó su presente personal a través de un texto íntimo que compartió en la misma red. En ese mensaje, la expareja de Lescano escribió: "Hay momentos en que la vida te lleva por diferentes caminos y de todos vamos aprendiendo algo". Una reflexión que alude al cierre de una etapa vital.

Luego de la confirmación en redes, Calafell profundizó en el proceso personal que vive actualmente. "Es tan importante construir, contener, cuidar y sostener como también lo es soltar, abrazar, dejar fluir y que sea lo que tenga que ser". El mensaje resonó con fuerza entre sus seguidores, que lo interpretaron como el testimonio de una transformación personal después de dos décadas compartidas con el referente de la cumbia villera. La propia Calafell compartió: "Los hijos crecen y vuelan, y quedás vos solita con sus luces y tus sombras". Confirmó el impacto emocional y familiar del fin de la convivencia.

Según allegados a la intimidad de la pareja, la relación finalizó tras un proceso de crisis y distancia prolongada. Aún sin reconocimiento oficial de parte del cantante. En su reflexión, la madre de los hijos de Lescano, actualmente con 44 años, manifestó: "Amo haber sido mamá joven y experimentar lo mejor que me dio la vida: dos hijos hermosos que amo y me acompañarán eternamente". Un balance agradecido, pero también un punto final.

Análisis de cierre: La exesposa del referente de Damas Gratis concluyó su mensaje con una afirmación que funcionó como manifiesto personal para esta nueva etapa: "La vida es una, y ser feliz es una decisión. Hoy me permito fluir". Así, Calafell se posiciona públicamente frente a la ruptura y confirma que el final de la relación marital abre un proceso de reconstrucción individual. Ella misma elige asumirlo bajo el signo de la introspección y la búsqueda de bienestar. El anuncio de Cecilia Calafell cierra formalmente un capítulo de más de veinte años y establece las bases de su proyecto personal. Pablo Lescano, por ahora, en silencio. La cumbia villera, de luto. Y ella, solita con sus luces y sombras, empezando de nuevo.



