Nacha Guevara canceló su show por recomendación médica y crece la preocupación por su salud: "No estaba en condiciones..."

Días atrás, a solo 24 horas del debut previsto, el Teatro Nacional Cervantes anunció la reprogramación por tiempo indeterminado del espectáculo de Nacha Guevara, "Nacha & Favero", por problemas de salud de la actriz. Sin embargo, en las últimas horas trascendió que, por recomendación de los médicos a la artista, el show fue cancelado de manera definitiva.

La propuesta tenía programadas siete funciones entre el 22 de abril y el 27 de mayo, pero el estado de la artista obligó a frenar todo. En un principio se especuló con un posible estreno en junio, una vez finalizada la temporada de "La revista" en la sala María Guerrero. Finalmente, esa posibilidad quedó descartada y el proyecto no llegará a concretarse.

La noticia fue confirmada este miércoles en "Intrusos", donde el periodista Camilo García explicó que la decisión se tomó tras episodios que encendieron las alarmas. "Estuvo con problemas de presión, sufrió dos picos de presión. En medio de los ensayos, tuvieron que controlarla y su médico le dijo que no estaba en condiciones de soportar ese estrés", detalló el panelista.

Días antes, la propia Nacha había mencionado que atravesaba otra lesión. "Mientras ordenaba un placard en casa, me llevé un mueble por delante y me fracturé un dedito del pie derecho. Es una fractura no muy grande, pero requiere tres semanas de reposo para que el hueso suelde", había explicado.

Ese cuadro, sumado a algunos inconvenientes técnicos con la escenografía, ya había obligado a postergar el estreno. Ahora, con este nuevo escenario, el regreso de Guevara a los escenarios quedó en pausa.