Nacha Guevara tuvo que cancelar su obra por una fuerte fractura: "No tengo remedio..."

A solo 24 horas del debut previsto, el Teatro Nacional Cervantes anunció la reprogramación por tiempo indeterminado del espectáculo "Nacha & Favero". En la primera comunicación no dieron demasiados detalles sobre los motivos. Pero se supo que todo está vinculado a problemas de salud de la actriz, que en 2024 también había sido internada de urgencia.

Según informó La Pavada de Diario Crónica, el director del Teatro Nacional Cervantes, Gonzalo Demaría, luego del tema de presión de Nacha Guevara, del que se repuso, quiere esperar un poco. Por esa razón se suspendieron en el Cervantes las funciones de "Nacha & Favero". El músico Alberto Favero y Nacha estaban preparando un recorrido de sus éxitos.

Nacha sufrió un accidente que la tendrá fuera de los escenarios por un tiempo. En una declaración en sus redes, primero admitió que hubo algunos inconvenientes con la diagramación del escenario. Pero también contó que ella sufrió un pequeño accidente doméstico. "La semana pasada, acomodando el placard en casa, me llevé por delante un mueble y me fracturé el dedo del pie derecho", explicó la artista. Una lesión que, aunque no parece grave, le juega una mala pasada justo en la previa del estreno. El destino a veces tiene estas ironías.

Si bien la fractura no es demasiado importante, sí la obligó a poner su trabajo en pausa. "Necesito tres semanas para que se suelde el hueso y tengo que hacer un poco de reposo, no puedo estar pisando en el escenario", detalló. Para una actriz que se mueve y baila en su puesta, un dedo roto es un problema serio. No hay manera de esquivarlo. El espectáculo, entonces, quedó en el aire.

Angustiada, Nacha le habló a su público con la sinceridad que la caracteriza. "Les pido disculpas, no tengo remedio. Lo lamentamos mucho, la gente del teatro tiene mucho profesionalismo y voluntad pero tenemos que reacomodarnos y volver a poner fecha". Un mensaje directo, sin vueltas. La actriz no quiso que nadie pensara que se trataba de algo más grave o de una decisión caprichosa. La verdad, simple y dolorosa: un accidente doméstico, un dedo fracturado, tres semanas de reposo.

Ante la incertidumbre de los espectadores, la plataforma Alternativa Teatral ya confirmó que se habilitarán dos opciones para los damnificados: el canje de las localidades para las futuras fechas (aún por confirmar) o la devolución total del importe abonado. Una medida justa para quienes ya tenían las entradas. Más allá del mal trago, Nacha Guevara manejó la situación con transparencia.

No se escondió, no delegó en un comunicado frío. Salió a hablar, puso la cara y explicó con lujo de detalles lo que pasó. Eso, en un mundo donde las cancelaciones misteriosas alimentan rumores, se agradece. El público tendrá que esperar. Pero la obra, tarde o temprano, volverá. Y con un dedo ya soldado, Nacha promete dar batalla.