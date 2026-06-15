"Es mi sueño" prepara una final a lo grande: cuándo será y quiénes son los jurados invitados

Además de "Gran Hermano: Generación Dorada", otro de los programas que mantiene la atención de la audiencia argentina es "Es mi sueño", el reality musical que conduce Guido Kaczka por El Trece. Con la competencia ya instalada en su segunda etapa, los participantes buscan acercarse cada vez más al objetivo de consagrarse campeones. Mientras el público sigue de cerca cada presentación, la producción del ciclo también trabaja en la gran final del ciclo.

Información de La Pavada del Diario Crónica indica que de los más de 400 inscriptos que se anotaron para participar del certamen, solamente ocho llegarán a la definición. El evento se realizará el lunes 10 de agosto en el Teatro Ópera y contará con transmisión en vivo por la pantalla del canal del sol. Allí, los finalistas tendrán una última oportunidad para desplegar su talento frente a millones de espectadores y buscar el respaldo del público en una noche que promete emociones fuertes.

La elección del Teatro Ópera no es casual. Se trata de uno de los escenarios más emblemáticos del país y el lugar ideal para una definición de estas características. La producción prepara una gala especial, con puesta en escena renovada y un importante despliegue técnico para acompañar a los concursantes en la instancia decisiva. Después de varios meses de competencia, devoluciones, desafíos y crecimiento artístico, los ocho finalistas llegarán al tramo más importante de sus carreras dentro del programa.

Uno de los grandes atractivos de la noche será la presencia de un jurado de lujo. Según trascendió, estarán Abel Pintos, Joaquín Levinton, Jimena Barón, La Mona Jiménez, Ángela Leiva, Natalie Pérez y Nahuel Penissi. Además, existe la intención de sumar también a Carlos Baute para completar una verdadera reunión de figuras vinculadas al ciclo. De esta manera, "Es mi sueño" se prepara para cerrar su temporada con una gala de alto impacto, donde se definirá quién logra convertir su sueño en realidad frente a todo el país.