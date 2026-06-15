"Gran Hermano: Generación Dorada" ya tiene fecha para su gran final: cuándo será

A pesar de que "Gran Hermano: Generación Dorada" atraviesa uno de sus momentos más intensos tras el ingreso de nuevos participantes y el regreso de ex "hermanitos" mediante el repechaje, la atención de los fanáticos ya empieza a centrarse en el desenlace de la competencia. Con estrategias cada vez más marcadas, alianzas en constante cambio y una fuerte participación del público, la expectativa por conocer quién se convertirá en el nuevo campeón del reality crece semana tras semana. En ese contexto, trascendió que la producción de Telefe ya tiene definida la fecha para la gran final del programa.

Información de La Pavada del Diario Crónica señala que "GH" llegará a su fin el lunes 31 de agosto, con Santiago del Moro al frente de una de las galas más esperadas del año. De esta manera, la actual edición comienza a transitar su recta final luego de varios meses de competencia, marcados por eliminaciones, ingresos sorpresa, repechajes y múltiples cambios dentro de la casa más famosa del país. Mientras tanto, la tensión continúa creciendo entre los jugadores que siguen en carrera por el premio mayor.

Antes de llegar a esa instancia, el reality todavía tiene varias definiciones importantes por delante. Luego de la cena de nominados que Del Moro compartió dentro de la casa, este lunes se conocerá el nombre del nuevo eliminado o eliminada. Cada salida modifica el tablero de juego y acerca a los participantes al objetivo final.

Desde el inicio de esta edición, "Gran Hermano" recibió a una enorme cantidad de concursantes. Entre los 18 jugadores que ingresaron el 23 de febrero, los 10 que se sumaron al día siguiente, además de los participantes que llegaron a través del repechaje, los Golden Ticket y otros mecanismos especiales, un total de 41 personas pasaron por la casa.

Los participantes de "Gran Hermano: Generación Dorada". (Foto: Captura Telefe).

En cuanto al premio, el ciclo sigue ofreciendo una recompensa más que atractiva. En caso de imponerse uno de los jugadores originales, nombres como Ema, Juanicar, Manu, Pincoya, Titi o Yanina -quien ya consiguió quedarse con un automóvil durante el certamen- continúan con chances de acceder al premio principal. Actualmente, la cifra asciende a 84 millones de pesos, a lo que se suman distintos beneficios como una casa, una moto, cerveza por un año y el tradicional trofeo de ganador. Con la fecha de cierre ya confirmada, cada gala adquiere un valor especial y el camino hacia la final promete emociones fuertes.