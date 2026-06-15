Adrián Dárgelos sufrió una fuerte caída en pleno show y generó preocupación entre sus fans: el video

En las últimas horas, Adrián Dárgelos generó una enorme preocupación luego de sufrir una fuerte caída durante un recital de Babasónicos en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia. El momento fue registrado por cientos de fanáticos y las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales. Ante la repercusión del episodio, trascendieron detalles sobre el estado de salud del cantante.

El accidente ocurrió mientras la banda interpretaba "Microdancing" ante una multitud. En pleno show, el líder del grupo recorría uno de los laterales montados para acercarse a los espectadores cuando perdió la estabilidad y cayó de manera repentina.

El artista terminó en una zona inferior del escenario y durante algunos instantes permaneció sujetándose con los brazos. La secuencia generó tensión entre los presentes, que siguieron la situación con incertidumbre hasta que miembros del staff se acercaron para asistirlo y ayudarlo a reincorporarse.

Afortunadamente, todo quedó en un gran susto. Lejos de abandonar el escenario, Dárgelos retomó la presentación pocos segundos después y continuó el recital con total normalidad, llevando tranquilidad a quienes habían presenciado el incidente.

La fuerte caída de Adrián Dargelos en pleno show. (Foto: Tik Tok/ @maxiepepper).

Como era de esperar, los videos comenzaron a circular masivamente en distintas plataformas. Aunque desde las redes oficiales de Babasónicos no emitieron ningún comunicado sobre lo ocurrido, los seguidores celebraron que el cantante no sufriera heridas de gravedad y pudiera completar el espectáculo sin inconvenientes.