Juli Savioli despidió a Gaspi con un desgarrador posteo: "Te transformaré en mi motor..."

Desde que se confirmó la muerte de Gaspi en el accidente de helicópteros ocurrido en Río de Janeiro, las repercusiones en redes sociales no dejan de multiplicarse. Luego de que Juli Savioli, expareja del influencer, expresara su incertidumbre al conocer las primeras versiones, durante la noche del domingo publicó un desgarrador mensaje para despedirlo.

La joven se mostró completamente afectada por la noticia del fallecimiento del youtuber y compartió una historia desde su cama, donde habló de las emociones que atraviesa en medio del difícil momento. "No tengo palabras, no las encuentro. Me cuesta pensar que es real", escribió junto a una imagen que reflejaba su angustia.

Más tarde Juli profundizó sobre sus sentimientos y dejó en evidencia el impacto que le provocó la partida de Gaspi. "Tengo dolor, presión y vacío en el pecho", expresó. Luego agregó: "Solo sé que te guardo en mi corazón. No creo que lo pueda asimilar nunca. Te aprecio y abrazo con el alma, estés donde estés".

En otro tramo de su despedida, Savioli le dedicó palabras cargadas de cariño y prometió mantener vivo su recuerdo. "Te transformaré en mi motor", aseguró. Finalmente cerró el mensaje con una frase que conmovió a sus seguidores: "Te agradezco de por vida".

Gaspi y Juli blanquearon su relación en 2022, cuando el creador de contenido le pidió ser su novia durante uno de sus shows. Aunque la historia de amor llegó a su fin en abril de 2023, ambos mantuvieron un vínculo especial que quedó reflejado en las palabras que ella eligió para despedirlo.